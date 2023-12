Habitantes de la colonia Sardinas realizaron pastorela

Los habitantes de la comunidad de sardinas han mantenido viva la tradición de realizar su tradicional pastorela, actividad que se ha ido llevando a cabo desde el año de 1938.

“esta pastorela inició desde 1938, en este año cumplimos 85 años que llevamos realizándola, en un inicio, la primer pastorela que se realizó fue por Urbano Granados, él no sabía escribir pero se sabía cada diálogo de los personajes, tanto diablos, ángel y pastores y el maestro Ojeda fue quien se lo escribió y a partir de ahí iniciamos con este coloquio”Raquel Granados Quintanilla.

Raquel Granados Quintanilla, interpreta el papel de la pastora Lucinda en la Pastorela. La pastorela consta de 14 personas, 5 demonios, el ermitaño, el ángel y el personaje que lleva el libro. En esta pastorela se abarcan la mayoría de todos los pasajes que vienen plasmados en la biblia.

“Esta pastorela dura cuatro horas aproximadamente, es muy importante para nuestra religión principalmente, porque hay partes del nuevo y viejo testamento, hablamos de muchísimas escrituras, pero sobre todo darle la importancia en este tiempo cuál es el nacimiento del niño dios; lo venimos a adorar. Hacemos cuatro presentaciones, una el 20, 24, 31, y dos de febrero, siendo la última presentación ese día”, explicó.

Para poder realizar esta presentación los salmantinos tuvieron que elaborar sus vestimentas coloridas, porque quieren que la gente percibe y detecta la alegría junto con los cánticos que se llevan a cabo en esta pastorela.

“Yo me siento orgullosa de ser parte, porque todos somos importantes y no dejamos de ver la misión principal y sobre todo porque no están rebasando la tecnología y estamos dejando a un lado a nuestra familia y lo que es nuestro ser; estas cuatro horas son pequeñas al saber todo lo que dicen los demonios, pastores y el ángel”, finalizó.