Guanajuato se mantendrá en semáforo amarillo una semana más

Guanajuato se mantendrá una semana más en semáforo amarillo con alerta, pues aún no se ha visto un descenso constante en los casos de contagios y defunciones y por ello aún no hay condiciones para avanzar al amarillo.

Así Lo Dijo...

“Ya no vemos un descenso sostenido de casos, se ha mantenido una meseta, lo que esperamos es que no repunte, que se mantenga ahí en unos indicadores bajos”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que aún no hay un descenso considerable en los casos de contagios, por ello no es factible aún cambiar a otro semáforo.

“Ya no vemos un descenso sostenido de casos, se ha mantenido una meseta, lo que esperamos es que no repunte, que se mantenga ahí en unos indicadores bajos en cuanto a ocupación hospitalaria y de porcentaje de positividad y de letalidad, ojalá pudiéramos bajar más, esto depende de los cuidados y la movilidad de todas las personas que habitamos en este estado, del avance de la vacunación, pero no hay un descenso como para que pudiéramos pensar que pudiéramos pasar al verde y ante este escenario, lo lógico es continuar en amarillo”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez dijo que a pesar de que Guanajuato está en semáforo amarillo, aún no ha dejado de lado la reconversión de camas de hospital, pues ésta se mantiene, a pesar de que sólo hay 183 personas en un hospital.

“Nosotros no hemos quitado esa reconversión hospitalaria que se necesita, no hemos dejado de sesionar con las otras instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, hay 183 personas hospitalizadas y de éstos 108 están confirmados a Covid-19, lo cual representa un 7.2% de pacientes Covid-19 y 52 de ellos muy graves y conectados a un ventilador”.









Daiel Díaz Martínez llamó a no relajar las medidas, para con ello poder avanzar en el semáforo de reactivación y poder tener más sectores abiertos, pero sin poner en riesgo la salud de las personas.

“Depende del comportamiento de todos y de la participación de todos, del cuidado que podamos tener en lo individual, en lo familiar y de lo colectivo que estuviéramos en verde pronto”.