Guanajuato no es epicentro de violencia, llega de otros estados: Huett

León, Gto.- La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett López, dijo que Guanajuato no es epicentro de violencia, ya que llega de otros estados.

Comentó que, si bien hay grupos de la delincuencia organizada locales, se refuerzan con los de otros estados del país que llegan a delinquir.

“A Guanajuato siguen llegando armas, que el crimen organizado sigue viajando entre estados, Guanajuato finalmente no es una isla, seguimos recibiendo, lo veíamos hace algunos días, personajes de Tamaulipas que vienen a cometer aquí evento delictivo y que por más armas aseguradas que haya en el caso de Guanajuato tiene el récord nacional, por más dosis asegurada, por más personas detenidas”, aseguró.

Y cuestionó por qué las organizaciones criminales que buscan expandir sus territorios no son detenidas o debilitadas y ejemplificó con lo ocurrido en Tamaulipas donde metieron trascabo para evitar el paso de sus opositores.

“Yo aquí lo que preguntaría ¿Por qué las organizaciones delictivas que buscan expandirse a los territorios no está siendo debilitada, no están teniendo temor de la autoridad, yo no sé si ustedes lo vieron, lo pongo sobre la mesa, lo que ocurrió en Tamaulipas que ya incluso en carreteras metieron trascabo para que no circulen opositores de grupos delictivos? Obviamente en Guanajuato jamás se va a permitir eso, estamos hablando de un estado de derecho”, agregó.

La funcionaria fue cuestionada luego de la ola de violencia que se ha registrado en Guanajuato con más fuerza durante las últimas semanas.

Además, agregó que en cuanto al operativo “Trueno” que se realizó en el municipio de Villagrán se necesita ministerializar el caso para que se realice la investigación correspondiente y no esperar una visita de inspección a que les muestre las acciones que se están llevando a cabo dentro de cada corporación.