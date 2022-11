Guanajuato debe a apostar por su propio plan de seguridad: Alcántara

Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que el estado y los municipios deben tener alternativas de solución que surjan desde lo local para hacerle frente a la problemática en seguridad, esto ante la falta de apoyos de la federación.

En entrevista, el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que desde su punto de vista el estado no recibirá apoyo ni presupuesto en materia de seguridad por parte de la federación, por lo que debe ser importante que, sin importar el partido político que rija cada municipio, se deben volver uno solo para hacerle frente a la delincuencia organizada.

“Como yo veo que no vamos a contar con el apoyo del presidente López Obrador ni de recursos federales, creo que entonces el gobierno del estado, en coordinación con todos los municipios, sin importar colores, debemos de construir un plan que nazca desde lo local, que no estemos esperando que la federación nos resuelva, porque no nos lo va a resolver”, dijo.

Aseguró que el tener a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional en las calles no funciona en Guanajuato, pues no tiene la facultad para hacer otro tipo de acciones que beneficien a la ciudadanía.

“La Guardia Nacional con las fuerzas armadas haciendo rondines y retenes no sirve para nada, porque no recibe denuncias esa Guardia Nacional, no tiene carpetas de investigación, no judicializa nada ante los jueces, todo el año pasado sólo a seis personas que agarró en flagrancia en ejecuciones puso a disposición de los jueces.

Alcantara Soria agregó que se debe exigir a las alcaldesas y los alcaldes de Guanajuato para que sean ellos los que, en la medida de sus capacidades, recursos y tecnologías, atiendan los temas más urgentes, que es la prevención de la violencia y la delincuencia.