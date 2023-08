Gobernador no ve división en el PAN rumbo al proceso del 2024

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, descartó una posible división al interior del PAN si no se logra llegar a un acuerdo en las próximas mesas políticas que se van a realizar para definir el destino del PAN en el estado rumbo al 2024.

Comentó que el acuerdo al que llegaron en la reunión que tuvo con Marko Cortés, presidente del PAN a nivel nacional, Libia García y Alejandra Gutiérrez el lunes pasado en la Ciudad de México fue con fines para lograr los mejores beneficios para el partido y las candidaturas.

“Es el presidente del partido y me encantaría que sea a través de una mesa de diálogo, son acuerdos qué sean benéficos para el partido, las candidaturas para todos… no, no para nada (No habrá división), no la veo”, dijo.

En Guanajuato tenemos mujeres muy valiosas, con capacidad de gobernar y darle buenos resultados a la gente. Unidos y fuertes defenderemos a las y los guanajuatenses. pic.twitter.com/vSfQZLf9Ag — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 1, 2023

Además, celebró que se hayan sentado a dialogar de forma clara para resolver cualquier diferencia que hayan tenido.

“Qué bueno que sea a través del diálogo donde el partido pueda resolver cualquier posible diferencia, entonces yo celebró que se dé este encuentro y esta mesa”, agregó.

Después de varios eventos donde ya no se les había visto juntas, este jueves volvieron a coincidir la alcaldesa de León y la secretaría de Desarrollo Social y Humano en el Festival del Adulto Mayor en León.

NO HAY PROBLEMA SI NO LLEGAMOS A UN ACUERDO: LIBIA

Por su parte, la titular de la Sedeshu en Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, también coincidió que en caso de no llegar a un acuerdo durante estas mesas, no habría problema, pues entraría el partido y los estatutos están muy claros para tener un proceso democrático y concretar una candidatura de unidad.

“Para mí el método no es el problema, si no hay acuerdos no pasa nada, dentro de nuestros estatutos hay ya claridad porque luego escucho también que haya reglas claras, pues las reglas están ahí clarísimas, los estatutos tienen los mecanismos, yo creo que hay que tener una proceso democrático sin duda en donde haya participación, yo no tengo problema con el método y les reitero, como quieran quiero”, dijo.

NO HAY MANO NEGRA

En cuanto a las declaraciones de Gutiérrez Campos donde pidió que no hubiera mano negra en el proceso, la secretaria aseguró que nunca ha sido así y pidió que fuera más clara a qué se refiere.

“Yo creo que nunca ha habido mano negra, yo creo que quien lo dice tendrá que decir a qué se refiere, las cosas han estado muy claras, yo creo que quienes estamos aspirando somos dos mujeres inteligentes, capaces, que hemos demostrado con talento, que nos hemos ganado el lugar donde estamos, ambas y me parece que todo lo que se dice alrededor si alguien está atrás de una o es apoyada me parece que sale sobrando cuando hay una demostración clara de talento y capacidad de ambas”, agregó.

Libia García concluyó que ya no necesitan de más integrantes en estas mesas, pues quienes se tienen qué poner de acuerdo son las aspirantes al proyecto guanajuatense.