[Fotos] Responden jóvenes a vacunación contra la Covid-19

Entre, nerviosismo, risas y entusiasmo, jóvenes salmantinos de entre 15 y 17 años acudieron a vacunarse contra la Covid-19.

Desde las primeras horas de este sábado, cientos de jóvenes comenzaron a hacer filas en los tres puntos destinados para la inmunización, con el objetivo de recibir la vacuna Pfizer que los protegerá contra el coronavirus.

Local Arranca este sábado vacunación para jóvenes de 15 a 17 años en Salamanca

Para Salamanca se destinaron 13 mil 662 dosis, de las cuales siete mil 02 fueron para Cancha del Árbol, tres mil 330 dosis para Gimnasio Lázaro Cárdenas (IMSS) y tres mil 330 dosis para el Hospital Regional Pemex.

Carlos fue uno de los cientos de jóvenes que llegaron desde las seis de la mañana para poder aplicarse el biológico. Aunque dijo sentir temor por la vacuna, esto era algo que ya esperaba para sentirse más seguro ante el Covid-19.

“La verdad estoy nervioso. La neta me dan miedo las vacunas, pero yo viene por mis propios medios, vine solo. Yo me registré e hice todo; mis papás me decían que me vacunara, que no estuviera con miedo para las agujas, pero sé que sólo será un ratito”, explicó.

Fue así que algunos acompañados por sus padres o con amigos, la respuesta a la jornada de vacunación ha sido positiva, por lo que se espera poder concluir este mismo sábado con las dosis.