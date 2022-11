Familiares piden justicia ante la perdida de vida de los cuatro taqueros ocurrida el pasado miércoles

Familiares, amigos y conocidos de los taqueros, dieron el último adiós a Chuy y sus tres compañeros de oficio que fueran asesinados la madrugada del miércoles, el cotejo fúnebre hizo una parada en el lugar donde fueron víctimas del ataque que terminó con su vida.

Comerciantes se han solidarizado para recaudar fondos que ayuden a las familias en los gastos funerarios.

Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles durante la madrugada Ricardo de Jesús González González, Antonio Corona Minguela, Martín Corona Flores y Jesús Torres Estrada perdieran la vida con un ataque armado, familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós y exigir justicia en el lugar donde fueron privados de la vida.

Este ataque consternó a la ciudadanía salmantina, que exige se haga justicia y no quede impune su muerte.

La tarde de este viernes sus familiares y amigos se dieron cita sobre la calle Poza Rica en donde por medio de un cortejo fúnebre exigieron justicia por los cuatro jóvenes que perdieran la vida.

Entre gritos de justicia, porras y lamentos, se llevó a cabo el último adiós a Ricardo de Jesús para posteriormente acudir a un templo de la colonia Álamos donde se realizó la misa de cuerpo presente.

“Es mucho dolor para nosotros, desgraciadamente no tenemos un gobierno que nos respalde, que diga basta de tanta muerte, miren el dolor que nos generan ellos no tenían que morir, eran jóvenes trabajadores, día a día sacaban a sus hijos adelante; nuestro gobernador no nos sirve para nada, y al de aquí de Salamanca exigimos justicia por ellos, no porque no sean sus familiares no se les haga justicia”, explicó Martha Patricia, familiar de Ricardo de Jesús.

Martha Patricia comentó que su familiar, Ricardo de Jesús, o “Chuy” como lo conocían su familia y amigos, fue un joven de 29 años de edad, un padre de familia, con una esposa y tres hijos, fue una persona de un gran corazón, que brindada comida a los niños en situación de calle, se dedicó por 15 años a la venta de tacos con el cual llevaba el sustento para su familia. De igual manera la familiar pide que se haga justicia para los cuatro jóvenes.

“Pedimos justicia para los cuatro taqueros y para toda la gente que ha sido asesinada, que ellos no la deben, no se desquiten con la gente inocente, ellos eran trabajadores, luchones que no pedían nada a nadie y se ganaban el pan de cada día por medio de su trabajo”, explicó.

Posterior a la misa, el cuerpo se trasladó a un campo santo en donde se despidieron de su amigo, primo, sobrino Ricardo de Jesús González González.

Ante ello, el sector comercial del municipio se ha organizado en muestra de solidaridad y de empatía en donde han solicitado a la ciudadanía salmantina en poder apoyar de manera económica y poder cubrir los gastos funerarios que presenten las cuatro familias de los taqueros fallecidos.

Para toda aquella ciudadanía que guste apoyar a las familias de los cuatro taqueros pueden realizar un depósito a la cuenta Santander 5579 0900 4254 5674 a nombre de Brenda Lizbeth Torres Badajoz.