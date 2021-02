Falta personal médico por vacunar

La llegada del segundo lotes de vacunas anunciado para la segunda quincena de febrero, ayudarán a los médicos y enfermeras de hospitales a disminuir la efectividad del virus o, en su caso, a evitar que se enfermen, sin embargo aún falta la inmunización del resto de personal médico que labora en centros de salud, caises, dispensarios y hospitales privados.

La inoculación completa disminuirá el riesgo de contraer el virus.

La presidenta del Colegio de Médicos en Salamanca, Carmen Arizdey Rojas Hernández, explicó que solamente el personal médico de los hospitales públicos fueron los que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, pero todavía faltan el resto de médicos y personal que trabajan en consultorios.

Aunque se anunció que la vacuna podría llegar después del 16 de febrero, la representante de médicos en Salamanca, señaló que aún no se sabe si llegarán ese día o se moverá la fecha una vez más y mientras no se concrete la segunda dosis para los médicos que ya fueron inmunizados, no se podrá proceder con el reto del personal de salud faltante.

“Es my importante que el sector privado se vacune, porque incluso las personas que trabajamos para el sector público en IMSS, ISSSTE, pero que no trabajamos en hospitales no hemos sido vacunados, es ahí donde se tiene una sobreexposición con los pacientes que asisten a consulta y que en ocasiones van contagiados”, explicó.

Señaló que hasta ahorita la vacuna únicamente se ha adquirido a través del gobierno federal, no obstante aúun no se cuenta con una fecha para aplicar la vacuna al resto de la población medica.