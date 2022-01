Exigen un alto contra la violencia a periodistas

Reporteros de Salamanca, exigieron un alto a los asesinatos y agresiones contra periodistas y dieron a conocer que en algún momento también llegaron a sentirse acosados por autoridades gubernamentales e incluso por la misma ciudadanía.

Esto luego de los recientes acontecimientos sobre el asesinato de tres periodistas en los primeros 24 días del 2022, hechos que los impulsaron a levantar la voz para exigir un cese al fuego y pedir a las autoridades mejores condiciones para ejercer su trabajo.





También se han sentido en riesgo.





Heréndira González, reportera, señaló que la manifestación realizada por los comunicadores de Salamanca el pasado martes a través de medios digitales, es un acto de solidaridad para con el resto de los colegas del país para poner fin a la agresión contra los periodistas en México y el mundo.

“Yo creo que este tipo de movimientos son importantes, porque así se deja en evidencia que hay un acoso hacia la prensa, hacia los reporteros, porque coarta la libre expresión no solamente se limita a un asesinato, sino también al hecho de limitar la información, de no tener esa apertura o incluso de pasar a un perseguimiento a un señalamiento”, explicó.

Señaló que existe el temor al ejercer la profesión desde los ámbitos de seguridad, político e incluso social y admitió que a lo largo de su trayectoria como comunicadora también le ha tocado sufrir agresiones verbales por parte de la ciudadanía, sobre todo en los hechos policíacos.

Otra de los comunicadores que alzó la voz fue Francisco, quien señaló que los asesinatos contra periodistas son un acto lamentable, por ello, dijo es importante levantar la voz y no dejarse amedrentar ante los hechos y seguir exigiendo justicia por lo que ya no están.

Francisco, recordó que también ha sufrido de acosos por parte de autoridades gubernamentales, “en la administración pasada, si me tocó vivir, un momento, donde me sentí amedrentado por trabajadores de la ex alcaldesa Beatriz Hernández, llegué a tomar una imágenes a las oficinas de síndicos y regidores y la sala de cabildo por el cambio de gobierno, casualmente mientras grababa me encontré a la ex alcaldesa que realizaba su primera aparición en público, luego del proceso electoral al ser la primicia la grabe y todo transcurrió normal, hasta que me fui a la parte de atrás de presidencia, fue en ese momento donde personal de seguridad me interceptó y me exigieron borrar mi material de trabajo, ya que pensaron que había tomado imágenes de la camioneta blindada, en ese entonces me sentí vulnerable”.





En 2021 se registraron siete periodistas asesinados.





Pese a estos hechos, los comunicadores alentaron a las futuras generaciones a continuar preparándose brindar una información con responsabilidad y profesionalismo.

México es considerado, como el país con menos libertad de prensa, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras, en 2021 se registraron siete periodistas asesinados, mientas que en los últimos cinco años la cifra es de 47 comunicadores silenciados al ejercer su profesión.