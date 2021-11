Estrategia de seguridad de AMLO es irracional: Alcántara Soria

Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que los cien mil 300 muertes en hechos violentos registrados en lo que va del sexenio de López Obrador son reflejo de que su estrategia de seguridad ha sido fallida y dijo que no toda la responsabilidad es de estados y municipios.

Esto luego de que el SESNSP informara que en la actual administración federal más de cien mil personas han perdido la vida en hechos delictivos, cifra que supera a las muertes violentas durante los dos sexenios anteriores de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“La visión que tiene el presidente López Obrador sobre la inseguridad, la violencia y la delincuencia no tienen fundamento científico, técnico o racional, el parte de la premisa de que porque hay pobreza y falta de oportunidades de educación eso explica toda esa violencia y delincuencia”.

Juan Miguel Alcántara señaló que la visión del presidente López Obrador en materia de inseguridad y violencia carece de fundamento científico, técnico o racional, ya que pretende detener la ola de violencia que azota al país a través de su idea de “Abrazos y no balazos”.

Añadió que el gobierno de AMLO no ha cumplido con su deber en materia de seguridad, ya que dijo es la Federación quien debe trabajar por contener la delincuencia además de perseguir e investigar a los grupos de la delincuencia organizada y judicializarlos ante los Juzgados Federales.

Dijo que las autoridades locales tienen la responsabilidad de atender el rubro de las extorsiones, narcomenudeo y robo en la vía pública y agregó que la Federación ha incumplido con sus labores en materia de seguridad.

“Está evidenciando que no solo no ha contenido esas violencias y delincuencias y particularmente las ejecuciones los homicidios dolosos que se generan fundamentalmente por grupos de la delincuencia organizada a quien le corresponde perseguirlos e investigarlos y judicializar los casos es a la Federación no a los estados y no lo está haciendo”.

