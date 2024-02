Están desesperados en el PAN por crecimiento de Morena: Tatiana Clouthier

León, Gto.- Tatiana Clouthier, representante de la vocería de Claudia Sheinbaum, declaró que el Partido Acción Nacional en el estado, al igual que en el país, se hizo duro y están desesperados.

Enfatizó que se olvidaron de crear oposición y se han dedicado a votar todo en contra de la Cuarta Transformación y del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“El PAN lo dejaron afuera de la bolsa y se hizo duro, están desesperados, tuvieron seis años para fortalecerse, y se dedicaron a decir que no les gusta Andrés Manuel, requerimos una oposición madura que haga la chamba”, dijo.

Por su parte, al ser cuestionada sobre la negativa de los empresarios de Guanajuato y del país para trabajar con Morena, señaló que hay una falsedad “con respecto a pensar que la iniciativa privada no ha trabajado y no quiere al gobierno de la Cuarta Transformación, existen sectores diferentes de empresarios en el país y no se puede generalizar a todos”.

Dijo que hay empresarios que reconocen que se tienen avances en el actual gobierno federal de la Cuarta Transformación y agregó que “hay cambios fiscales en el pago de impuestos, la simplificación, además, de lo que está en la mesa como la iniciativa de pronto pago que beneficiaría a todos los pequeños empresarios y hay que reconocer que no solamente son empresarios los que ganan de cierto número de millones hacia arriba”.

“Tenemos que reconocer que si una élite no está a favor de la Cuarta Transformación, eso no quiere decir que todos los empresarios piensan igual, es importante ponerlo en la mesa porque hay de todo, hay gente que está a favor y otros en contra, como en todo, pero no significa que no se avance”, explicó.

Destacó que en los números más importantes de la economía del país, es que México tiene una inversión extranjera directa que ha ido creciendo a un ritmo del 21%, además, de que está en los cuatro primeros lugares del grupo del “G20” según dicha organización.

Además de que se cuenta con una inflación del 4.9% según el INEGI y un Producto Interno Bruto que creció un 3.3% el año pasado y para este año se espera que este número se sostenga en crecimiento.

“A pesar de que se tienen 20 elecciones en el mundo, situación que frena el crecimiento, mientras que el déficit fiscal se tiene en un 3.4% del Producto Interno Bruto y tenemos menos del 3% de desempleo”