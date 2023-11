Estado y Federación quedaron a deber en caso de asesinato de Israel Vázquez

A tres años de la muerte del periodista Israel Vázquez, sus agresores ya fueron condenados por su asesinato, sin embargo, la violencia en contra de los comunicadores en México, es un fenómeno que persiste; en este sentido la organización de investigadores de “Causa Común”, dio a conocer que en el periodo de enero a abril, se perpetró el asesinato de un comunicador en Baja California norte; en este mismo aspecto el informe semestral 2023 de la organización Artículo 19 reveló que en Guanajuato se registraron 19 casos de violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado.

En torno a ello, Noreyma Castillo la entonces pareja sentimental y compañera de profesión de Israel, relató que tanto ella, como los familiares del periodista, se sienten defraudados por las autoridades, debido a que las condenas establecidas a los responsables han sido menores a las que inicialmente podrían haberse establecido.

“Son muchos sentimientos encontrados, principalmente como compañera de él, como su pareja no siento un verdadero sentido de justicia, siento que no hubo realmente ese voto de confianza que le dimos a las instancias tanto del Estado como de la Federación, nos quedaron a deber muchísimo en cuanto a la sentencia, porque nos dijeron que podíamos aspirar a la pena máxima de 40 años y al final con la primer sentencia nos quedamos en 27, porque se fue por un juicio abreviado, con el autor material estamos todavía en espera de la sentencia definitiva y con el autor intelectual prácticamente estamos viendo si se va vincular o no a proceso”, expresó.

Ante ello, como persona y comunicadora Noreyma pidió a las autoridades dar el valor a los periodistas que realmente merecen y no solo ser vistos como una cifra más en la incidencia de inseguridad y violencia que se vive día con día en Salamanca, Guanajuato y en todo México, pues ha sido testigo del abandono de las autoridades a lo largo de este proceso.

“Son muchas cosas las que se han tenido que atravesar, sobre todo este sentimiento de desilusión, de desesperanza de hartazgo, porque es un proceso que nos ha comido a su familia y a mí, anímica, física, mental y económicamente, ha sido sumamente agotador para ver que los resultados que esperábamos no han sido los deseados, nosotros simplemente esperamos como familiares y yo que aún estoy en el gremio del periodismo, que realmente las autoridades volteen a ver al gremio, que nos den el valor que tenemos, porque somos antes que el pueblo, la voz que ellos eligen para dar a conocer las situaciones que se están viviendo y que no nos vean como un número más”, externó.

Hace tres años

De acuerdo al testimonio de un testigo, que presenció los hechos aquel 9 de noviembre de 2020, se encontraba en la calle Villas Salamanca 400, cuando los dos coautores materiales acudieron en una motocicleta a dejar unos restos humanos a plena calle, lo que generó que el reportero Israel Vázquez fuera al lugar para realizar la cobertura correspondiente, una vez en el sitio, le dispararon 12 veces, siete de las cuales le dieron en distintas partes del cuerpo, lesiones que horas más tardes provocaron su muerte.

Agresiones en 2023

De acuerdo al informe semestral 2023 de la organización Artículo 19, el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México; durante los primeros seis meses del año, estas autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir una de cada dos ataques contra periodistas y medios.

De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5%, seguido por el nivel federal con 19.4% y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4%. Las entidades con más agresiones documentadas fueron la Ciudad de México (65 casos, o 23.90% del total), Quintana Roo (21 casos, equivalente a 7.72%), Guanajuato (19, es decir el 6.99%), Puebla (18, o el 6.62%), y Coahuila (17, o el 6.25%).