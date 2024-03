Establece IEEG estrategias para incentivar participación ciudadana

El titular de la Junta Ejecutiva Regional y presidente del Consejo Municipal de Salamanca, Javier García Herrera, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las convocatorias de Supervisor Electoral Local (SEL) y Capacitador Asistente Electoral Local (CAEL); de Observadores electorales.

A la rueda de prensa, asistieron las personas integrantes de los Consejos Electorales del distrito 14 y municipal de Salamanca, junto con los integrantes de la Junta Ejecutiva Regional Salamanca.

Durante el evento, se dieron a conocer las etapas de la Convocatoria para SEL y CAEL, conformadas por el reclutamiento, selección y contratación. El periodo de registro inició el 18 de marzo y termina el próximo 06 de abril, en los cuales, se ofrece una plática de inducción; el examen de conocimientos y habilidades será aplicado entre el 13 y 14 de abril; y las entrevistas, se llevarán a cabo del 15 al 25 de abril de 2024.

La contratación será por un periodo de 45 días del 28 de abril al 11 de junio y los requisitos para realizar el registro a la convocatoria son el acta de nacimiento, credencial para votar vigente, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses, comprobante de estudios (mínimo de secundaria), CURP y RFC.

Como Supervisora/or Electoral Local, el sueldo es de $12,000.00, doce mil pesos, (menos impuestos) más gastos de campo hasta por $ 4,512.00, cuatro mil quinientos doce pesos.

Como Capacitadora/or Asistente Electoral Local, el sueldo es de $9,500.00, nueve mil quinientos pesos, (menos impuestos), más gastos de campo hasta por $3,201.00, (tres mil doscientos un pesos).

Asimismo, García Herrera, informó los requisitos para ser observador electoral, en este caso, las personas podrán presenciar y vigilar todos los actos que integran el proceso electoral como son: Ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser, ni haber pertenecido a dirigencias Nacionales, Estatales o Municipales de organización o de Partido Político alguno en los 3 años anteriores a la elección, no ser, ni haber sido Candidata o Candidato a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección y asistir a la capacitación, no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, no ser persona servidora de la nación.