Erradicarán violencia de género

GUANAJUATO, Gto; Con la aplicación de la iniciativa 3 de 3, los cuadros políticos que tengan antecedentes de violencia de género no podrán participar en los comicios de 2021.

Durante la sesión de Instalación del Consejo General de la Junta Local del INE se dio a conocer que durante el proceso electoral se implementará la iniciativa “3 de 3”.

La finalidad de dicha iniciativa, de acuerdo con el presidente de la Junta Local, Jaime Juárez Jasso, el objetivo es que los hombres que aspiren a un cago de elección popular no puedan participaren la contienda si cuentan con antecedentes de violencia de género.

No puedan cometer el descuido de proponer algún candidato que tenga estos pendientes sobre violencia de género





Explico que aquellos cuadros que tengan denuncias judiciales por agresión, violencia doméstica o si son deudores de pensiones alimenticias, no vayan a las elecciones.

“Los hombres que quieran ser candidatos no deban tener algunos pendientes, por ejemplo, no deben ser deudores de pensión alimenticia, no deben haber sido condenados por acoso sexual o por haber tenido denuncias sobre violencia doméstica” .

Jaime Juárez señaló que con dicha medida se establecerán herramientas necesarias para erradicar un ambiente de violencia en contra de las mujeres durante el proceso electoral.

Sin embargo, solicitó a los partidos políticos a ser el primer filtro para que no se cometa el error de ir a contienda con cuadros políticos con antecedentes de violencia de género.