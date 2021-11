Entrega-recepción evidenció la ilegalidad del gobierno de Beatriz Hernández

El proceso de entrega-recepción de la administración de Beatriz Hernández evidenció la ilegalidad con la que se condujo su administración, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato está por presentar las denuncias de carácter civil por daño al erario público, indicó Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN.



“Hoy venimos a evidenciar un proceso de entrega-recepción que no está cumpliendo con lo que señala la Ley Orgánica Municipal, evidenciando la opacidad e ilegalidad con la que se que se condujo la administración anterior. No obstante que la propia Comisión de Hacienda ha realizado mesas de trabajo para determinar probables responsables y no sólo de faltas administrativas, sino también civiles y hasta quizá penales, por parte de servidores públicos”, dijo.

Local Comienza César Prieto a ordenar la casa

Puntualizó además que tienen conocimiento de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentó o está por presentar denuncias de carácter civil por daño al erario público, en el tema de la camioneta, las luminarias y, por si fuera poco, están pendientes más de 130 millones de pesos.

Eduardo López Mares enfatizó que están por vencer el plazo para realizar las observaciones necesarias, pues vence el día 15 diciembre el plazo para realizar las observaciones encontradas.

“Si la actual administración solapa estará incurriendo también en la irresponsabilidad, si quiere tapar el hoyo que dejó la anterior administración morenista también está cayendo en algo de irregularidad, por lo que vamos a estar muy a la expectativa, muy vigilantes de lo que ocurre en esta entrega-recepción, porque creemos que existen muchas irregularidades y vamos a estar pendientes a través de nuestro regidores”.

Por su parte, la regidora de Acción Nacional, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, señaló que probablemente sea durante esta semana cuando se cite a algunos ex funcionarios municipales para que den cuenta de lo qué pasó con su entrega recepción.

En esta rueda de prensa estuvieron presentes Eduardo López Mares, presidente del CDE Guanajuato; el diputado federal Justino Arriaga Rojas y los regidores municipales de la fracción del PAN encabezados por Mayra Edith Gutiérrez Vázquez.