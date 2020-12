Entra Guanajuato en estado de alerta por contagios

Guanajuato está en alerta y tiene la última oportunidad para evitar que los hospitales se saturen de personas contagiadas con Covid-19.

“Por primera vez rebasamos los mil pacientes hospitalizados con Covid, todavía tenemos más de 100 en estudio y es una situación que a todo mundo nos debe llamar la atención (...) no debemos de salir, estamos en alerta máxima”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que el estado ha registrado la mayor cantidad de personas hospitalizadas por Covid-19, pues nunca antes había más de mil personas hospitalizadas en un solo día en diferentes instituciones médicas a causa del coronavirus.





“Por primera vez rebasamos los mil pacientes hospitalizados con Covid, todavía tenemos más de 100 en estudio y es una situación que a todo mundo nos debe llamar la atención, sobre todo para extremar precauciones e insistir en que el semáforo es rojo, no debemos de salir, estamos en alerta máxima, de verdad estamos estamos teniendo una gran cantidad de solicitudes de pacientes que tienen otra derechohabiencia, de pacientes que están buscando una cama de hospital en un hospital privado y los hemos atendido a todos, como ha sido nuestra mística de servicio, pero tenemos que seguir insistiendo en la prevención, la prevención es lo único que va a evitar que tengamos hospitales llenos y que no haya una cama de hospital, que no haya ventiladores disponibles”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su participación diaria en la televisora estatal de TV4, donde informa el panorama de la Covid-19 en el estado.









Y es que durante la noche del lunes, Daniel Díaz Martínez informaba a través de sus redes sociales que había mil dos personas hospitalizadas con Infección Respiratoria Aguda Grave, de las cuales hasta entonces 749 contaban con un diagnóstico confirmatorio para Covid-19; no obstante, para la mañana del martes ya eran mil 200 los casos “y la tendencia en esta semana es a aumentarse”, refirió

Daniel Díaz Martínez explicó que Guanajuato tenía un promedio semanal durante diciembre de 900 personas hospitalizadas, “pero por primera vez estamos por arriba de los mil casos y para nosotros eso representa mucho trabajo, una logística muy importante”.









Díaz Martínez refirió que hay personas desesperadas “por encontrar una cama de hospital” y las autoridades de salud han entrado en una fase de preocupación por los festejos de fin de año, pues la gente no ha hecho caso de que las reuniones no son lo más recomendable en la actualidad.

“Nuestro personal está altamente capacitado, tenemos medicamento suficiente, pero existe un exceso de movilidad en muchas ocasiones sin sentido, para nosotros es una preocupación los festejos, las fiestas y ahí están las consecuencias, ahí están los números, son personas que no queremos que se conviertan en estadísticas”.

El Secretario de Salud de Guanajuato advirtió que si la gente se sigue reuniendo sin necesidad de que lo haga, la situación crítica se extenderá hasta enero de 2021.









“Esto está afectando a todo el mundo, independientemente de su condición, sus creencias, su estatus socioeconómico, está afectando a todo el mundo, hay pérdidas humanas en muchas familias guanajuatenses y esa es la insistencia, no esperen a que haya tos o fiebre, hay muchas manifestaciones extrapulmonares como diarrea, dolor de cabeza, pérdida del gusto, por ello es importante usar cubrebocas, lavar las manos y evitar las aglomeraciones para evitar más contagios”.