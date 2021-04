Enésimo incendio registra Tekchem

La mañana de este miércoles se registró un incendio dentro de las instalaciones de Tekchem que generó un fuerte olor a azufre, por lo que personal de la Dirección General de Medio Ambiente Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte.

Personal de la Dirección General de Medio Ambiente Protección Civil, Bomberos y la SMAOT atendieron el reporte.

Asimismo se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), pues al tratarse de un terreno a cargo de gobierno del estado acudieron para trabajar en el lugar hasta extinguir el siniestro.

De acuerdo a lo informado por habitantes de la colonia La Cruz los incendios dentro de la ex empresa son más comunes de lo que se piensa, pero no siempre son reportados, por lo que constantemente tienen que padecer las consecuencias de los fuertes olores que se generan.

José Jiménez, habitante de la colonia La Cruz, explicó que “yo reporté el incendio porque luego luego se percibe el olor cuando se está quemando Tekchem. Como hay tanto azufre con cualquier cosita se prende, creemos que son los mismos chamacos traviesos que van y avientan cosas, desafortunadamente la gente aquí no quiere reportarlos no se si no les molesta el olor o ya se acostumbraron”.

Explicó que estos incendios les generan malestares como dolor y ardor de garganta y ojos, además de dolores de cabeza, por lo que realizar el saneamiento del lugar resulta urgente.

Al respecto Maura Alicia Vázquez Figueroa, presidenta de la Asociación Humanos por Amor a la Madre Tierra (Huamat), señaló que existen varias toneladas de azufre en el lugar pues no se ha realizado el saneamiento que contemplaba el Plan Salamanca desde hace cinco años, por lo que a la fecha las instalaciones de Tekchem son consideradas como uno de los sitios más tóxicos.