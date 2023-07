En puerta tercera edición del certamen Señorita y Miss Teen Salamanca 2023

Por tercer año consecutivo se llevará a cabo el certamen de Señorita y Miss Teen Salamanca 2023, en el que se designará a la salmantina que participará en el concurso a nivel estatal para luego representar a Guanajuato en el 2024 a nivel nacional.

Fernanda Huerta, directora de la firma “Miss Juventud Guanajuato”, dió a conocer que se encuentran afinando los últimos detalles para poder realizar este evento en donde se ha contado con interés por parte de las jóvenes salmantinas.

“Este año, el 12 de agosto llevaremos a cabo el evento “Señorita Salamanca y Mis Teen 2023, actualmente tenemos alrededor de ocho mujeres en ambas categorías; también coronaremos a Juventud Guanajuato, quien representará al estado a nivel nacional en Mis Juventud México; en Señorita y Mis Teen Salamanca, serán las chicas que irán al siguiente año a un estatal, en donde competirán con más municipios del estado de Guanajuato, quienes representarán a Salamanca”, puntualizó.

Así mismo, comentó que este año será de designación y será al próximo año que cuando se lleve a cabo un concurso a nivel estatal para sacar a la mujer que representará al estado de Guanajuato.

“Hemos tenido poquito de bajas, en cuestión de que la organización estatal, en donde yo como directora estatal, la firma nacional que es Mi Juventud México, me pide una estatura, edades y más requisitos que yo como directora debo de cumplir, pero mientras no cumpliera estos requisitos, no pueda competir. Ahorita varias personas se interesaron en participar, son chicas que nos buscaron y reaccionaron muy bien; tendremos diversas dinámicas para poder calificar a las participantes, a través de redes sociales, venta de boletos, pero lo que más valdrá será la noche del concurso”, externó.

Para este certamen en la categoría de “Miss Teen se contempla en la edad de 14 a 18 años de edad y en la categoría de “Señorita Salamanca” es de 18 a 24 años de edad. En ambas categorías la estatura mínima es de 1.60 metros.