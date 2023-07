En espera proyecto ecoturistico en zona norte

El proyecto de ecoturismo del Área Natural Protegida aún se encuentra en espera debido a los procesos de validación correspondientes, además de la gestión de recursos, el primer paso para continuar con el desarrollo y promoción turística de la zona la construcción del puente sobre la cuenca alta del río Temascatio, mismo que se inauguró en 2021.

Guillermo García Flores, Secretario del H. Ayuntamiento de Salamanca, manifestó que la Administración Municipal se encuentra realizando las acciones correspondientes para poder finalizar el proyecto de ecoturismo en la zona norte de la ciudad.

"Aquí nosotros después de que se da la declaratoria del área natural protegía efectivamente existe la posibilidad de instalarlas (cabañas) porque hay un particular que va a donde un predio hacia la administración; sin embargo no se le había dado seguimiento a esta donación, sino que tiene que pasar en un estudio por el ayuntamiento para ver que no tenga un derecho real que afecte al predio, por lo que estamos esperando la solicitud para iniciar el proyecto", indicó.

García Flores, puntualizó que dichas gestiones con las autoridades correspondientes para poder concretar dicho proyecto.

"Esto no es explotarla, sino que es para que la ciudadanía vaya a ver este lugar tan bonito en la ciudad, y ahora con estas lluvias estará aún más bonito, es un lugar donde se respira un aire diferente, una zona que ya tiene acceso y cualquiera puede ir para allá; lo que se busca es que la ciudadanía se enamore de esto y que lo cuiden. Estamos recabando datos con el director de gestión financiera, para ello también dependemos de más instancias como el sistema de administración tributaria no tenga ningún adeudo sobre el predio, pero mientras no tengamos la carpeta no lo podemos ofrecer", añadió.

El Secretario del Ayuntamiento, indicó que en el área natural protegida se tiene que adecuar a las necesidades del área natural protegida y se necesita el recurso para que se pueda echar a andar.