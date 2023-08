“En Cruz Roja no recibimos amenazas”: Carlos Freaner

León, Gto.- Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana declaró que la institución médica no recibe amenazas, sin embargo, socorristas y paramédicos actúan bajo un Protocolo de Acceso Seguro en situaciones de seguridad.

Expresó que a pesar de los altos índices de criminalidad, los paramédicos de las 32 entidades federativas han respetado los reglamentos de seguridad para abordar a personas lesionadas por ataques directos.

“No, amenazas no se reciben de Cruz Roja, lo que ha sucedido en algún momento en alguna delegación del país son malas coincidencias por la presencia de Cruz Roja en eventos de gran impacto, nosotros manejamos a través de Protocolo de Acceso Seguro quien impone y capacita el comité Internacional de la Cruz Roja y lo hace en todo el mundo”, indicó.

“En México estamos actuando bajo ese protocolo que por ejemplo con los eventos de alto impacto que dan los aspectos de seguridad que están ocurriendo, no nada más en León, Guanajuato, en todo el país, entonces si estamos siempre en riesgo que podamos resultar afectados pero no recibimos amenazas, la Cruz Roja no es motivo de amenazas por parte de ningún sector que esa área que está afectando tanto al país”, añadió.

Carlos Freaner dio a conocer que para atender estos delitos de alto impacto paramédicos y socorristas tienen un protocolo sumamente serio, bien fundado y además, son constantemente capacitados así como a todos los que participan en Cruz Roja para que sepan actuar en los momentos de alto impacto.

“El Protocolo de Acceso Seguro es que Cruz Roja puede entrar al lugar del evento una vez que haya sido asegurado por las autoridades de cualquier nivel y que haya la seguridad suficiente para que nuestros voluntarios ingresen al área del evento y puedan salvar vidas de cualquier bando sin importar las características”, concluyó.

Al menos en Salamanca, Guanajuato, en el año 2019, hombres armados interceptaron una ambulancia y se llevaron a una persona herida que estaba siendo trasladada a recibir atención médica.

Antes dichos acontecimientos la Cruz Roja Mexicana, cuenta con una herramienta que orienta las acciones y medidas que la Sociedad Nacional debe tomar ante retos y prioridades en circunstancias determinadas, para de esta manera reducir y mitigar los riesgos que le toque enfrentar en contextos delicados y de inseguridad.

Ya para finalizar, Freaner Figueroa descartó que alguna delegación vaya a dejar de operar en la entidad y al contrario señaló que tiene planes de crecimiento y fortalecimiento para el beneficio de la gente de Guanajuato.