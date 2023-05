Empresa minera del ANP mantiene estatus de exploración

Aunque desde hace un año se determinó que la compañía “Minera La Parreña” ubicada entre las comunidades de Potrerillos y Joya de Cortes, cuenta con los permisos de exploración del subsuelo, a la fecha la empresa no ha manifestado la intención de comenzar con trabajos de extracción; en caso de hacerlo, deberá adquirir un permiso especial por parte de instancias federales, como lo informó, Alberto de la Torre Gleason, director de Medio Ambiente.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

“La empresa está en regla, aún no hay extracción, después de las actividades de exploración pudiera ser o no rentable el iniciar actividades de extracción, pero (en caso de que así fuera) requerirían un permiso especial tanto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMARNAT), la federación y la Secretaría de Minas, para poder tener acceso al derechos de explotación, pero todavía está en veremos, los proyectos mineros son de largo plazo, por lo que dar el siguiente paso dependerá de la empresa y de las autoridades de los tres niveles de gobierno y habitantes del Área Natural Protegida (ANP), quienes consideren si la actividad es compatible o si la quieren o no ahí”, explicó.

Local Se suma Salamanca a la preservación de las áreas naturales protegidas

En ese sentido, el funcionario municipal, señaló que la empresa tiene un área determinada en donde puede explorar, siempre y cuando cumpla con las condiciones de resarcimiento del impacto ambiental que genere la actividad de exploración.

Fue gracias a las denuncias de habitantes de la zona, quienes preocupados por los graves problemas de contaminación al acuífero que podría generar la actividad de exploración de la minera al Área Natural Protegida, que solicitaron conocer el estatus de los permisos, una vez, que se comprobó que la empresa operaba bajo los procedimientos legales, se determinó que continuará con su trabajo y se los tres niveles de gobierno, se mantendrían en comunicación para brindar un puntual seguimiento a sus actividades para evitar afectaciones al medio ambiente.

El predio de exploración se ubica a 400 metros al noreste de la comunidad “La Palma” y a mil 750 metros al noreste de la comunidad “Potrerillos” ubicada al norte de Salamanca, casi en los límites con los municipios de Irapuato al poniente, al norponiente con Guanajuato, al norte con Dolores Hidalgo y al nororiente con San Miguel de Allende.