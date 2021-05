Elecciones están seguras; garantiza INE el voto libre

GUANAJUATO, Gto. - Los 4 millones 583 mil 701 guanajuatenses inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) se les garantiza que no habrá ninguna falsificación en los datos ya previamente grabados en los cuadernillos, aseguró el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso.





Al respecto, señaló que el INE en coordinación con el órgano electoral local han trabajado de la mano para garantizar que se tenga un proceso electoral donde se respete la decisión de los ciudadanos.

Por lo anterior, aseguró que el llamado es a que el próximo 6 de junio los ciudadanos salgan a emitir su voto de manera libre y secreta, ya que la intención es que se logre superar el 43 por ciento de la votación que hubo en las pasadas elecciones intermedias en 2015.





E incluso, manifestó que al encontrarse en un panorama por la contingencia de Covid-19, afirmó se han dispuesto de los mecanismos necesarios para que las personas tengan la confianza que al ir a votar no será peligroso para la salud y que se tomarán todas las medidas sanitarias.

En ese sentido, precisó que el costo nacional será de cerca de 300 millones de pesos los que se consideraron para adquirir todos los sanitizantes, 200 cubrebocas para cada casilla, 500 toallas sanitizantes”.









Por lo que en caso de que una persona no porte el cubreboca, se le invitará a que se lo coloque, pero si no acepta, no se le permitirá ingresar a la casilla hasta que no lo haga, porque es un asunto obligatorio.

Es de mencionar que de los más de 4 millones de guanajuatenses que tendrán la posibilidad de emitir su voto y que cuentan con su credencial, 250 mil corresponde a jóvenes que recientemente se sumaron al padrón electoral. Además de 56 mil 239 personas fallecieron por diversas causas a nivel estatal, ya sea por accidentes, enfermedades o por el Covid, es lo que notificó el Registro Civil Estatal.