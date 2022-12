El sector empresarial de Salamanca cerrará con buenas cifras el 2022

Al cierre de año el Sector Empresarial de Salamanca cerrará sin reportes de casos de extorsión y robos, así lo confirmó el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Oscar Macías Jasso.

Con un año en donde se presentaron diversos hechos de inseguridad, en donde diversos sectores del municipio se han visto afectados, el sector empresarial presentó hechos relacionados a la inseguridad, mismo que afectó al sector.

El presidente de CCE invita a los empresarios a tener cultura de denuncia

Oscar Macías Jasso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló que no se encuentran excepto a los casos de robos y extorsiones presentadas no solamente al sector comercial.

“hasta ahorita no hemos tenido denuncias por extorsiones, pero no decimos que no existan, sabemos que si se presentan, pero pedimos que denuncien a quienes presenten este tipo de hechos”, enfatizó.

Anteriormente el gobierno Municipal habría informado sobre la creación de un manual para poder actuar de acuerdo a presentar casos de extorsión, a lo cual el representante del CCCE enfatizó que este protocolo sería de ayuda.

“Nada es suficiente, pero sin duda si abonarían, asi como los cursos que hemos tomado, sobre como actuar ante una llamada de estos casos, y reaccionar en los establecimientos” puntualizó.

Hasta el mes de noviembre se han registrado 48 casos de extorsiones

De acuerdo al semáforo delictivo del estado de Guanajuato, en el municipio salmantino hasta el mes de noviembre se han presentado un total de 48 registrados por extorsión.