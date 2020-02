El Río Lerma: "Historias que no volverán"

El Rio Lerma se ha transformado al paso de los años así lo dijo Heriberto Martínez quien ha sido testigo de la plenitud del río Lerma así como la agonía en la que está actualmente.

El río se cruzaba con canoas e incluso subían animales. / Foto: Cortesía

“Yo recuerdo cómo íbamos a jugar a la orillas del río, el agua era clara y habías peces, mi papa se iba a pescar los domingos y lo esperábamos con gusto porque llevaba muchos pescados que mi mama preparaba en un fogón “comento.

Don Heriberto recuerda cómo eran pocas las personas que nadaban ya que el caudal era grande y si no sabían nadar se ahogaban, como su primo quien entro y no salió con vida y aunque no le toco vivirlo platica como sus padres le contaban que el río se cruzaba con canoas y que subían hasta animales.

Actualmente el río se encuentra en agonía

“yo tenía un primo que era grande tenía como 17 años una vez se metió y ya no salió recuerdo como otros señores se metieron a buscarlo pero ya no lo encontraron por que la corriente de agua mucha por eso no cualquiera se metía a nadar”

Ángel García quien habito en la colonia Nativitas entre los 60 y 80 había menciona que había quien se tiraba clavados del puente negro cuando el rio llevaba agua, e incluso llego a acontecer una exhibición de lanchas, en la semana santa se acostumbraba realizar día de campo en las orillas y los niños se divertían capturando charales.

Solo quedan los recuerdos de aquellas actividades que se hacían en el Lerma.

“Nos bañábamos en el río, cuando era semana santa nos reuníamos en la orilla como día de campo y era común que la gente comía sandias además que los niños se divertían pescando charales”

Se tiraba clavados del puente negro cuando el rio llevaba agua y llego a acontecer una exhibición de lanchas.

Historias que solo quedan en la memoria de aquellos que disfrutaron la época dorada del Lerma y quienes ven con tristeza las condiciones en la que se encuentra actualmente derivado de la contaminación de las industrias y de aquellos que lo ven como un gran contenedor de basura.