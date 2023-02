Ecoparque no es una reserva ecología: Garcia Flores

El Secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, negó que el Ecoparque Municipal sea una reserva ecológica de Salamanca, ni mucho menos un área natural protegida debido a que no ha sido constituida de esa manera por el ejecutivo estatal, por lo que, comentó se pueden realizar las acciones de rehabilitación y equipamiento que el gobierno municipal tiene planeado para el recinto, así como la feria municipal.

El funcionario municipal, explicó que desde la administración pasada, el uso de suelo del Ecoparque Municipal quedo constituido como un equipamiento urbano, lo que significa que no está considerado como un lugar ecológico.

“Lo quiero dejar bien claro, El Ecoparque no es una reserva ecológica ni un área natural protegida, el uso de suelo no quiere decir que a nosotros nos faculte para hacer un ecocidio (que son los daños ambientales de una forma irreparable), nosotros lo que queremos hacer es rehabilitar un espacio que no ha funcionado, que mantiene un estanque vacío desde hace 10 años, lo que queremos es darle vida y también buscar la mejor estrategia para sacar agua, porque es un recurso muy escaso del municipio”, indicó.

García Flores, señaló que recientemente se sostuvo una reunión con el representante del Patronato para la Calidad del Aire, Joel Berlín Izaguirre, para aclarar la controversia que se suscitó entorno a la feria en el Ecoparque municipal y los proyectos que se están llevando a cabo al interior del recinto y reiteró que la intención de organizar la feria en este lugar, no causara afectaciones a la flora e incluso, aseguró que el recurso que genere la feria, será inyectado en la rehabilitación de este espacio.

Además, aclaró que las acciones de relleno al estanque artificial del Ecoparque son para hacerlo más amigable, ya que, fue un proyecto que contó con una mala planeación desde administraciones pasadas y que en su momento contó con una inversión superior a los 15 millones de pesos.

“En el caso del estanque, lo que estamos haciendo con el proyecto ejecutivo es adecuarlo y hacerlo más amigable, lo estamos rellenando, porque fue una situación mal planteada por administraciones pasadas, la membrana no sirve y la forma en la que está hecho representa un riesgo porque es una caída en picada de más de 2 m y una persona se mete no puede salir es un riesgo”, finalizó.