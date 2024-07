¿Dónde está papá?, preguntan hijas de un padre desaparecido en Salamanca

En vísperas de que su pareja cumpla un año desaparecida, Lorena Romero abrió las puertas de su hogar y su corazón, para compartir la angustia, la incertidumbre, pero sobre todo el dolor que le causa no poder contestar a sus pequeñas hijas de dos y tres años, ¿dónde está papá?; Carlos Alberto García salió la noche del viernes 4 de agosto de 2023, en su camioneta a comprar cena para su familia, pero desde entonces se desconoce su paradero; casi 72 horas después de que se le vio por última vez su vehículo se encontró abandonado en la comunidad de Valtierrilla, sin que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), cuente con una línea definida de investigación.

“Tengo dos niñas la más chiquita va a cumplir tres años y la otra va a cumplir cuatro, él hace un año salió a comprar tacos y ya no regresó, desde entonces ha sido difícil y pesado, sobre todo para las niñas ha habido noches que les da la una o dos de la mañana llorando, queriendo que vayamos a buscar a papá, la más grandecita hace días en la mañana despertó sollozando con mucho sentimiento, apenas abrió los ojos y empezó a llorar de haber soñado con su papá (…) es muy difícil no poder tener una respuesta para ella, de poder decirle tu papi va a regresar o tu papi ya no va a poder regresar, es muy complicado”, compartió Lorena.

En este sentido,recordó que su relación inició luego de una comida familiar, ya que su hermano y la hermana de Carlos son esposos,La denuncia por la desaparición de su pareja se realizó al siguiente día y que aún durante ese fin de semana entraban llamadas al teléfono de; que luego los enviaba directamente al buzón, posteriormente se encontró la unidad en la que había salido esa noche a comprar tacos, pero no regresó.

A pesar de que es su celular estuvo activo por más dey que se encontró el vehículo en que salió de casa, el paradero desigue siendo una incógnita, ya que a casi un año de su desaparición no se cuenta con una línea definida de investigación, que ayude o que aporte información necesaria a las autoridades para dar con su paradero.

Con la desaparición de Carlos, Laura perdió la seguridad social de sus hijas, quienes requieren atención psicológica debido al estrés emocional que representa no saber por qué papá no regresa a casa, solicitud que se rechazó en eldebido a la falta de agenda., concluyó.