Donar sangre es donar vida: Luis Ayala

A los 19 años, Luis Ayala dejó a un lado los estigmas sobre la donación de sangre y decidió convertirse en un héroe de carne y hueso y donar de su sangre para regalarle a alguien más una oportunidad más se seguir viviendo.

Luis Fernando Arévalo Ayala, de 23 años, dijo que si bien existen miles de mitos sobre la donación de sangre, poco le importó y decidió regalar vida con su sangre.

Fernando Ayala narró cómo fue que desde muy temprana a edad comenzó a ser un donante activo, pues explicó que en un principio lo había hecho por un tema familiar, en el que un integrante de su familia solicitaba unas dosis de sangre para poder ser operado y poder salir adelante de un problema que le venía aquejando.

Tras esta primera experiencia, Luis se dio cuenta de lo importante y el gran cambio que hay en la sociedad cuando alguien se desprende de algo y decide regalarlo, muchas veces, incluso sin saber para quién será.

Luis Ayala dijo que a lo largo de este tiempo, han sido las constantes las veces en la que se ha dispuesto a donar, incluso sabiendo las situaciones y estado de salud con el que debe de contar un donador activo.

“Yo durante un buen tiempo he sido un donador constante aún y con las cosas que conlleva ser donador, pues para ser un donador activo te piden una serie de situaciones o cosas que tienes que cumplir, como no beber alcohol de manera constante o no ser consumidor de drogas, cuidarte, alimentarte bien, estar bien físicamente y por su puesto no tener enfermedades de ningún tipo, pues la sangre es muy delicada”, mencionó.

Sin duda, para Luis Ayala el donar sangre es un acto de amor por las personas que sin conocerlas pueden recibir una nueva oportunidad de vivir a través de una donación, la cual para los donantes tal vez no significa mucho, pero para alguien que la necesita le significa todo.

Como Luis, cada vez son más los guanajuatenses que se suman a donar vida a través de su sangre, pues según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato este 2023 van 14 mil 180 unidades de sangre captadas por medio del Centro Estatal de Medicina Transfusional y 25 campañas de donación de sangre.

“Fue un un tema muy personal, yo me sentía muy muy tranquilo conmigo mismo al saber que hacía algo que era como útil para la sociedad, siempre me ha gustado el hecho de ayudar, echarle la mano a otras personas y pues, qué mejor, que donando un poco de vida”.