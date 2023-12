Disfrutan salmantinos de encendido del árbol navideño

La temporada decembrinas en Salamanca arrancó con el encendido del Árbol de Navidad, además de la inauguración de la villa navideña y el cierre de los conciertos de este fin de semana con la presentación del dúo musical Río Roma, en la plaza Cívica Miguel Hidalgo, esto como parte del festival “Late Salamanca”.









Las celebraciones alusivas a la temporada navideña comenzaron en punto de las 18:30 horas con la caravana, en dónde participaron distintos carros alegóricos alusivos a la época de dependencias municipales, escuelas y particulares, el recorrido arrancó desde la calle Faja de oro #1605, para luego incorporarse hacia Zaragoza y culminar en la plaza cívica Miguel Hidalgo.

En medio de un ambiente festivo y alegre, se presentó por primera vez en la ciudad, el cantante emergente de pop y música urbana ATL Garza en punto de las 21:00 a ver a ver para amenizar el lugar, con sus éxitos como Sola, Piensa en Ella, esto previo a la entrada del dúo de pop musical Río Roma.

Tras una larga espera miles de salmantinos, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo comenzó con la cuenta regresiva para el encendido del árbol navideño, conteo al que se sumaron las miles de personas que se congregaron en el centro histórico.

Durante su mensaje, el municipio aseguró que seguirán trabajando por la paz que tanto necesitan los salmantinos e invitó a los presentes a disfrutar de este evento y de la presentación del dúo hidalguense Río Roma, quienes brindaron un espectáculo de alta calidad, en la que representa su segunda visita tierra salmantinas luego de 10 años.

En medio de un ambiente eufórico, los salmantinos corearon canciones como Todavía no te olvido, Por eso te amo, No fue mi intención, Mi persona favorita, Me cambiaste la vida, Cuenta Conmigo, Deberías estar aquí, entre otras.

Además, durante el evento la ciudadanía también pudo disfrutar de la gastronomía alusiva a la época navideña, así como de una amplia variedad de artesanías y productos diversos, aunado a ello, el festival "Late Salamanca", proporcionó juegos dinámicos y actividades de entretenimiento para todas las edades, contribuyendo así a contar con una experiencia más completa.