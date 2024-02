Discuten presuntos casos de acoso en deportivas

Guanajuato, Gto. Durante la Glosa de Gobierno del eje de Educación de Calidad, la diputada de Morena, Martha Edith Moreno Valencia, discutió con el director de la Comisión del Deporte, Marco Heroldo Gaxiola Romo, por un presunto caso de acoso a una deportista.

En entrevista, aclaró que el caso en mención no ocurrió en instalaciones administradas por CODE y tampoco fue por un maestro que esté adscrito a la plantilla, sin embargo, se le dio atención a la joven que lo solicitó.

Fotos / Miguel Ángel Martínez

El caso en mención se registró en septiembre del año pasado, cuando un profesor de karate fue denunciado de presunta violación a seis menores de edad por parte del maestro.

“Todos los casos que llegan a la comisión son canalizados a las entidades pertinentes como el Instituto de las Mujeres o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes según se amerite, cada caso expediente se da un seguimiento puntual a través de los comités internos” .

En entrevista expresó que cualquier caso de acoso o violencia debe ser castigado y, como autoridad responsable, dar puntual seguimiento de lo acontecido, por lo que recalcó que se dio apoyo a la deportista en mención, de la cual se omitieron sus datos por tema de protección.

“Son casos que se manifestaron contra personajes de asociaciones, pertenecen al sistema, pero son organizaciones civiles y no podemos intervenir (...) se acompañó en el momento solicitado, pero no tomamos bando, solo protegemos y damos garantía en modelos internos, y como servidor público se hace lo que la ley me permite que es cumplir con los protocolos” .

Agregó que, parte de las atenciones en este caso, fue ofrecer a la atleta un espacio seguro para seguir realizando su deporte, pues externó la preocupación de perder su rendimiento.

“Se ofreció otro lugar con otro instructor, pues es una atleta preocupada por su proceso de desarrollo deportivo, decía que no quiero entrenar allá pero no quiero una baja en mi rendimiento y esa sí es responsabilidad de nosotros, por lo que tenemos que garantizar en su carácter de deportista que ella siga teniendo las condiciones para el desarrollo deportivo que ella necesita” .

Incluso Gaxiola Romo dijo que, desde el 2021 que está como titular del CODE, han sido dos casos de esta naturaleza los que han sido notificados a la comisión, uno hace dos años y este de 2023.