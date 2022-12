Detectan coyotaje en trámite de licencias de manejo

León Gto.- El secretario de seguridad pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, aseguró que fueron 80 bajas de empleados las que se dieron debido a que estos no dieron los resultados para trabajar en las licencias de manejo, además se localizaron cinco páginas de “coyotaje”.

“Hemos encontrado y ya lo hemos quitado bastante coyotaje, que hacía también lento el proceso de entrega con algunos funcionarios ya en las licencias, el no respeto de las citas, solicitud de favores de mucha gente para agilizar el trámite. Estamos ahorita en etapa de regularización para que no se permitan los favores y no se impida el trámite a quien ya sacó la cita”, mencionó Cabeza de Vaca.

Señaló que también se han cambiado a mucha gente de licencias, así como ha habido contrataciones con perfiles diferentes, donde ahora se les realizan los exámenes de control y confianza para que puedan trabajar.

“Estamos también muy al pendiente de que no haya prepotencias, situaciones o actitudes como autoridades que pudieran denigrar a los ciudadanos, por eso hemos hecho un gran cambio de personal con controles de confianza dentro de licencias. Fueron alrededor de unas 80 bajas más o menos, eran personas que ya tenían quejas, que no tenían actitud, que cuando cambia de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad y quien está encargado de estos trámites los entrevistas, bueno, no había una plena actitud de servicio hacia la ciudadanía, por corrupción no tengo ninguno porque si tuviera uno tendría también una denuncia penal”, comentó Alvar Cabeza de Vaca.

Secretario de seguridad pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca | Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“También presentamos denuncias aproximadamente 5 en la Fiscalía de diferentes páginas dentro y fuera del Estado, que ofrecían a través de pagos de WhatsApp entregar licencias en el Estado de Guanajuato están denunciados, por supuesto si el trámite no es personal de quien va a obtener la licencia no es posible en este momento obtenerla”, agregó.

Además, confirmó que fue necesaria la presencia de la policía estatal en algunos puntos, debido a que había amenazas por parte de la delincuencia para que se entregarán las licencias, por lo que se está realizarán un trabajo de renovación del procedimiento con un nuevo modelo que permitirá mayor agilidad en citas y la gente pueda obtener su licencia de una manera más rápida y con un plástico cada vez más seguro y no clonable, este último con una posible fecha de lanzamiento a finales de febrero y principios de marzo.

"Si hay licencias clonadas, han existido, lo hemos visto tanto en seguridad como en la Fiscalía en diferentes detenciones, son casos aislados, pero hemos encontrado licencias apócrifas o licencia reales con datos falsos, entonces lo que estamos trabajando (...), en Celaya, Irapuato y Acámbaro es donde más encontramos este tipo de cuestiones pero ya se corrigieron para que esto no suceda", mencionó secretario de seguridad pública del estado.

“Hemos encontrado y ya lo hemos quitado bastante coyotaje, que hacía también lento el proceso de entrega con algunos funcionarios ya en las licencias, el no respeto de las citas, solicitud de favores de mucha gente para agilizar el trámite. Estamos ahorita en etapa de regularización para que no se permitan los favores y no se impida el trámite a quien ya sacó la cita”, mencionó Cabeza de Vaca.

Señaló que también se han cambiado a mucha gente de licencias, así como ha habido contrataciones con perfiles diferentes, donde ahora se les realizan los exámenes de control y confianza para que puedan trabajar.

“Estamos también muy al pendiente de que no haya prepotencias, situaciones o actitudes como autoridades que pudieran denigrar a los ciudadanos, por eso hemos hecho un gran cambio de personal con controles de confianza dentro de licencias. Fueron alrededor de unas 80 bajas más o menos, eran personas que ya tenían quejas, que no tenían actitud, que cuando cambia de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad y quien está encargado de estos trámites los entrevistas, bueno, no había una plena actitud de servicio hacia la ciudadanía, por corrupción no tengo ninguno porque si tuviera uno tendría también una denuncia penal”, comentó Alvar Cabeza de Vaca.

“Ahorita no tenemos coyotaje creo que para entregar licencias no tenemos también presentamos denuncias aproximadamente 5 denuncias en la Fiscalía de diferentes páginas dentro y fuera del Estado, que ofrecían a través de pagos de WhatsApp entregar licencias en el Estado de Guanajuato están denunciados, por supuesto si el trámite no es personal de quien va a obtener la licencia no es posible en este momento obtenerla”, agregó.

Además, confirmó que fue necesaria la presencia de la policía estatal en algunos puntos, debido a que había amenazas por parte de la delincuencia para que se entregarán las licencias, por lo que se está realizarán un trabajo de renovación del procedimiento con un nuevo modelo que permitirá mayor agilidad en citas y la gente pueda obtener su licencia de una manera más rápida y con un plástico cada vez más seguro y no clonable, este último con una posible fecha de lanzamiento a finales de febrero y principios de marzo.

“Si hay licencias clonadas, han existido, lo hemos visto tanto en seguridad como en la Fiscalía en diferentes detenciones, son casos aislados, pero hemos encontrado licencias apócrifas o licencia reales con datos falsos, entonces lo que estamos trabajando (...), en Celaya, Irapuato y Acámbaro es donde más encontramos este tipo de cuestiones pero ya se corrigieron para que esto no suceda”, mencionó secretario de seguridad pública del estado.