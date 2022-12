Detecta estado a 12 guanajuatenses varados en Perú

León, Gto., (OEM-Infomex).- La Secretaría del Migrante en Guanajuato ha detectado 12 turistas guanajuatenses varados en Perú por la crisis política que se vive desde el pasado sábado.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia Juan Hernández, quien agregó que el gobierno de Guanajuato está en comunicación con la embajada de México en Perú, para traerlos lo antes posible al estado.

“Sabemos de la presencia de unos 12 guanajuatenses quienes estaban de vacaciones y permanecen en Perú, podría haber más guanajuatenses, ya tuvimos contacto con cinco para ofrecerles el apoyo y las gestiones que pudieran necesitar, nos dicen que están bien, se han apartado de las manifestaciones, han evitado ser parte de cualquier conflicto, y están en contacto con la Secretaría del Migrante”.

El caso más conocido hasta el momento es el de la familia Pons integrada por tres leoneses quienes viajaron desde el pasado sábado como turistas para conocer dicho país y se encontraron con el estallido de manifestaciones sociales por parte de los seguidores del presidente Pedro Castillo, quien está encarcelado.

El leonés Daniel Pons, su esposa y su hija de 23 años, piden ayuda al gobierno de Guanajuato para poder regresar a León, ya que desde el domingo no hay forma de salir del país andino ni por aire, mar o tierra.

Desde el sábado que llegó a la capital Lima, fue trasladado por la agencia de viajes a Cusco, donde ya no pudieron moverse, pues en las calles los manifestantes han bloqueado la actividad comercial y turística.

"Desafortunadamente nos encontramos con este problema, nos cancelaron la visita a Machupichu, Valle Sagrado, nos dejaron en Cusco, todas las carreteras, vías del tren, aeropuertos están cerradas y bloqueada, nadie puede trasladarse de una ciudad a otra, en las calles hay manifestaciones de día y de noche”.

"Tenemos incertidumbre ya que no hay información por parte del gobierno, en la agencia no dicen para cuándo vamos a poder regresar, esperamos que ya se resuelva todo pronto, necesitamos ir a Lima, allá no se sabe que va a pasar, la agencia no tiene información", declaró el turista leonés desde Cusco.

Aclaró que están en comunicación con el gobierno federal a través de la embajada mexicana, y lamentó que las carreteras estén bloqueadas por vehículos varados, lo que hará más difícil la movilidad.

"No sabemos cuando vamos a regresar a México, hay mucha gente que se quedó en carretera y no puede moverse, tienen tres o cuatro días arriba del autobús sin poder comer, tomar agua, nada, están en medio de las carreteras, pero no hay información para cuándo o cómo se va a poder coordinar la ida a Lima”

Concluyó que no han sufrido agresiones, y cuando llegan a ser sorprendidos por los manifestantes se meten a los negocios que aún están abiertos y que posteriormente son cerrados para evitar ser vandalizados, "Hay dos grupos, los del presidente Pedro Castillo son agresivos, los otros son pacifistas".

La secretaría del migrante de Guanajuato ofreció a los guanajuatenses comunicarse por redes sociales al 52-473-4599-794 y en la página MigranteGto.