Descartan saqueos en mercado Tomasa Esteves

Los locatarios del Mercado Municipal Tomasa Esteves no están expuestos, en lo inmediato, a actos de rapiña, como otro tipo sectores de negocio como los de venta de artículos electrónicos.

Esto debido a que estas conductas antisociales se están realizando por vandalismo y no por necesidad de alimentos básicos, informó el dirigente de este centro de abasto, Javier Sarabia.





Ante los saqueos que se han suscitado a tiendas comerciales y de conveniencia en varias partes del país y el estado, los pequeños comerciantes no se sienten expuestos a esta situación, sin embargo tampoco están exentos, dijo el dirigente.

Javier Sarabia líder de locatarios y representante de 620 comerciantes informó que “nosotros como vendedores de productos básicos no creo que pudieran ocurrir este tipo de actos dentro o fuera de las instalaciones del mercado, pero creo que tampoco estamos exentos”.

El comerciante, aclara que los pequeños comercios son más respetados y que estas acciones están más dirigidas a las grandes cadenas comerciales.

“Es robo con vandalismo, no es por necesidad por el que buscan aparatos eléctricos o cosas que no son básicas, hemos visto que vandalizan. No lo justifico pero va más encausado al robo que a la necesidad de comer”, concluyó Javier Sarabia.

Por su parte, el líder del Grupo 2 de Octubre, JoelGuerra consideró que, en la periferia del mercado no ha sucedido hechos de rapiña y vandalismo, sin embargo cree que el incremento o no de estos actos dependerá de cómo fluya la situación económica.

“Esto dependerá de la situación, hay mucha gente que vive al día y si no hay trabajo, no comen y no hay manera de ahorrar, sobre todo los que tienen trabajos como los cargadores (del mercado) cargadores que viven al día”, reprochó.