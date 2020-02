Descalifica “Morena” #UnDíaSinNosotras

Guanajuato, Gto.- Luego de que el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo cuestionó que se pretendía sacar “raja política” del paro de labores en el estado para que las mujeres trabajadoras del servicio público participen en el movimiento nacional “Un día sin nosotras”, se generó un amplio debate en la tribuna durante la sesión ordinaria del Congreso Local.

Aprueban en el Congreso que no se descuente el día a las mujeres trabajadoras de instituciones públicas el día del paro nacional.

Finalmente, la propuesta de punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y con ello se envía un exhorto a los poderes del estado, organismos autónomos y a los 46 ayuntamientos para que no se descuente el día de salario y que no haya represalias a las empleadas que se ausenten del trabajo. Prieto no votó pues se salió del salón de sesiones.





Amplio debate en Tribuna por el movimiento de las mujeres.





Las diputadas del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero; y de Acción Nacional, Libia Denisse García Muñoz Ledo, cuestionaron la posición del morenista Prieto Gallardo quien antes aclaró que él apoyará al movimiento nacional, pero solicitaba un cambio en la redacción del punto de acuerdo y estaba en contra de la obvia resolución, por lo que consideró que debería regresarse a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sánchez Cordero aclaró que antes de ser diputadas eran mujeres y ciudadanas, y que tenían la responsabilidad de hablar por las mujeres, y la solicitud de obvia resolución era por la cercanía de la fecha.





García Muñoz Ledo lamentó la intervención de su homólogo, ya que consideró que minimizaba la iniciativa que tuvieron las legisladoras para apoyar el movimiento feminista y ciudadano. Descartó que el acuerdo tuviera tintes partidistas porque solo se hacía un llamado a las autoridades para que no apliquen ningún descuento a las mujeres que se quieran sumar.

El paro nacional de mujeres "Un día sin nosotras", se realizará el próximo 9 de marzo.