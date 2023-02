Dejan basura fuera de centro hospitalario

Habitantes que se localizan enfrente de la clínica del Instituto Mexicano del seguro Social, denuncian gran cantidad de basura dejada por parte de las personas que se encuentran en la espera de su familiar.

A través de una denuncia anónima por parte de ciudadanos salmantinos que viven sobre la calle Ramón López Velarde, a las afueras de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran ciudadanos que se encuentran en la espera de alguna noticia sobre su familiar que se encuentra dentro de dicho centro hospitalario.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al estar en espera de algún resultado de sus familiares, se encuentran haciendo guardia afuera del centro médico, en donde realizan sus comidas del día, generando una gran cantidad de basura la cual causa una mala imagen y un posible foco de infección.

“Hemos visto que los familiares se quedan a ingerir sus alimentos, pero lo que no comprendemos es el porqué, dejan su basura sobre la calle, lo cual demuestra una falta de cultura por su parte, aunque no les cuesta mucho recoger su basura y llevársela”, enfatizó una vecina del IMSS.

Local Se continúa presentado tiradero de basura en la vía pública

En este mismo sentido, personal que labora dentro de esta clínica se suma a los comentarios que realiza la ciudadanía salmantina, ya que parece que realizan un “picnic” a las afueras de este centro hospitalario.

“A todos los familiares de pacientes les pedimos que no sean así, comprendemos que quieres estar cerca de tu familiar, pero de la manera más atenta pedimos que levanten y tiren su basura en el cesto; no dejes así demuestra un poco de cultura y por favor no hagas tú picnic en la calle el hospital ya no recibe visitas sólo relevos”, enfatizó el personal.

Aunado a ello en diversas evidencias de fotografía se puede apreciar una gran cantidad de basura colocada sobre la vía pública, al igual que en los frentes de los domicilios que colindan al hospital del IMSS.