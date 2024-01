Debe haber cambios en Dirección de Medio Ambiente ante falta de resultados

Ante la falta de regulación para controlar la calidad del aire y preservar los recursos naturales del municipio, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, consideró que, además de actualizar el marco jurídico reformado por última vez en 2017, se debe tener un cambio en la dependencia responsable de ello ante la falta de interés de su titular para trabajar en ello.

“Los Reglamentos, el de Medio Ambiente si mal no recuerdo creo que esta desde el 2017, no está actualizado, lo único que se hizo en algún momento fue la reforma de un artículo que es lo único que se ha subido a Cabildo, donde fue el tema de los terrenos para que se pudieran limpiar, pero no ha habido un trabajo en el tema del reglamento, sí ha habido intención por parte de algunas personas de los grupos ambientalistas de que se pueda hacer precisamente una reforma a varios artículos para precisamente avanzar en este tema jurídico, pero todavía no se ha concretado nada”, opinó.

En este aspecto, la presidenta de la Comisión consideró que a la Dirección de Medio Ambiente le ha faltado interés para contar con un marco jurídico para trabajar en la regulación y cuidado de la calidad del aire, así como en la preservación de los recursos naturales de Salamanca.

“Yo creo es lamentable poderlo expresar así, pero realmente se ha visto la falta de interés, al principio de la administración se tenía muy buena relación con el director de Medio Ambiente, se estaban trabajando en varias mesas, se dejaron de hacer porque ahí tengo entendido que lo regañaron por asistir a estas mesas y ya no se pudo trabajar, yo creo que ahí haría falta en algún momento considerar algún cambio”, asentó.

En torno a ello, Gutiérrez Vázquez sostuvo que también existe una falta de voluntad de parte del Presidente Municipal, al considerar que las observaciones, señalamientos e intentos de retroalimentación son considerados ataques políticos, situación que debe dejarse de lado para trabajar en conjunto en beneficio de los salmantinos.

“La verdad que es muy fácil para alguien que no puede cumplir con una función, excusarse y salir con “es que me atacan políticamente”, porque cuándo se han hecho propuestas, se han intentado estos esfuerzos se ha visto el trabajo, incluso el Alcalde lo ha reconocido en varias mesas y decisiones que se han tomado en Ayuntamiento, en donde nos sumamos salen bien las cosas porque al final de eso se trata de trabajar todos juntos y que salga lo mejor, tanto en temas jurídicos, que benefician a la ciudadanía pero al final cuando también está la mala voluntad que él dice que son temas políticos, yo se lo dije en algún momento efectivamente son temas políticos porque usted no ha querido trabajar”, concluyó.