Dar voz a los ciudadanos y defender sus derechos, prioridad: Libia Dennise

Guanajuato, Gto. (OEM-INFORMEX). – La titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato también sufrió acoso sexual y hostigamiento laboral en su juventud, dijo en entrevista en exclusiva con Organización Editorial Mexicana. Sus causas personales eran y son, las mismas que las de miles de mujeres guanajuatenses. Usar la voz para defenderse, hacer valer sus derechos, y cambiar las cosas, la llevó a ocupar un cargo que por primera vez en la historia del estado, es ocupado por una mujer, ella es, Libia García Muñoz Ledo.

La licenciada en Derecho, es la número dos al frente del Gobierno del Estado de Guanajuato y también, la primera integrante de su familia en involucrarse en la política. La secretaria recuerda que la primera vez que organizó a un grupo para levantar la voz, cursaba la secundaria. En esa ocasión los directivos tomaron una decisión que a los estudiantes no les gustó y Libia, tomó iniciativa y los organizó para dar a conocer la inconformidad y, buscar dialogarlo.

“Ahí conocí la satisfacción de decir ‘las cosas cambian cuando uno levanta la voz’”.

La mayor de los García Muñoz Ledo nació y creció en Hacienda Echeveste -una colonia al norte de León, Guanajuato-, se desarrolló como muchos niños de aquella época, jugando en la calle con los amigos, “donde los vecinos eran familia y se entraba a las casas de unos y otros”, recordó la licenciada.

Libia con 39 años de edad, madre de una niña y un niño, esposa de un médico pediatra, disfruta de cocinar y leer. También escribió un libro. La poesía es su género literario favorito, Mario Benedetti es el escritor que más frecuenta, lo recuerda como la puerta de entrada a la literatura de adultos. “Buzón de Tiempo”, fue el libro -regalo de su papá-, autoría del escritor mencionado, el primero que leyó, cuando rondaba por los 11 años de edad. “Se convirtió en una adicción, tengo todos los libros de Mario Benedetti y de ahí me fui involucrando en la poesía”, relató García Muñoz Ledo.

La licenciada que también opta por la literatura latinoamericana, ama vivir todo de forma intensa. Tanto en su vida personal, como laboral. Priorizar es la base para encontrar el equilibrio.

“Me dedico mucho a mí trabajo, es un trabajo demandante, pero también procuro darme estos espacios, procuro terminar el día y llegar a cenar a casa con mis hijos, platicar como les fue en la escuela, convivir un rato con ellos, salir a pasear en la bici y disfrutarlo, son al fin esos momentos los que nos alimentan el alma”, platica Libia.

Libia desde muy pequeña fue jefa de grupo en la escuela, su liderazgo la hizo levantar la mano en distintas ocasiones. Fue en el primer semestre de la universidad cuando conoció el grupo juvenil del Partido Acción Nacional. Esa experiencia la hizo apasionarse de la política y afiliarse al PAN en poco tiempo.

Representar a otros, hablar por otros fue algo que siempre se le dio, dice que por eso estudió la Licenciatura en Derecho.

“Siempre he sido una convencida de que necesitamos vivir en un mejor lugar, tener un mejor estado, un mejor país y eso no se construye sentándote y viendo las cosas pasar. Siempre he estado convencida de que necesitamos acción, ciudadanos que se involucren en lo que está pasando, que opinen y que, además, pongan su granito de arena para que las cosas cambien y no solo critiquen”.

La titular de la Secretaría de Gobierno relata a este medio que, levantar la voz por las mujeres guanajuatenses no pasó en blanco en su trayectoria. Mientras se desarrollaron sus dos trienios como diputada local (2015-2021) y subía al pleno la Ley Olimpia y otras reformas encaminadas a la justicia para la mujer, sus bandejas de mensajes de las redes sociales se llenaron de mensajes recriminatorios, “seguro tus fotos andan girando por ahí”, recuerda Libia que le llegaron a escribir.

Pero las situaciones difíciles por las que pasó como empleada y en el resto de su trayecto laboral, la hace luchar porque ninguna niña, mujer o cualquier persona viva una situación de cualquier tipo de violencia.

Trabajar como funcionaria estatal desde la escucha es la clave para abordar las necesidades de los guanajuatenses. Conocer las historias y encaminarlas a una solución, es parte del servicio público. “Estamos llamados cada vez más a la acción, no es solo que vivimos una situación incorrecta y nos quedamos callados, sino que buscamos que ya no haya una generación más que tenga que seguir viviendo este tipo de situaciones”, apunta la secretaria.

“La escucha lo es todo. Yo he aprendido a lo largo de mi camino en el servicio público que cuando uno escucha, pero no solo con la cabeza -a veces solo estamos como funcionarios viendo cómo resolver una problemática, en base a las atribuciones, capacidades o lo que la institución puede hacer-, sino también escuchar con el corazón, eso hace que tu solución sea realmente empática y así hacer más ágil el trato”.

Desde un abrazo hasta compartir su número personal con quienes se acercan a la Secretaría a pedir ayuda, es parte de su manera de trabajar como servidora pública. El trabajo de García Muñoz Ledo como legisladora y ahora desde el gobierno, estuvo y está encaminado en representar a todas las personas, pero sobre todo a todas las mujeres. Hacer valer los derechos, para que nadie sea violentado, es su objetivo.

Y como muchas otras personas, cuando cierran la puerta, las lágrimas brotan de forma desconsolada. La secretaria de Gobierno acepta que también se ‘rompe’ sin importar si eres o no parte de su familia, la labor que representa es fundamental para aliviar y atender el dolor de las distintas víctimas que se registran en la entidad.

Trabajar desde el corazón y la empatía, es lo que la ha caracterizado y ascendido en su vida laboral. Sin un patrón familiar político que seguir, Libia Denisse Muñoz Ledo trazó su camino en el servicio público. Sus valores los tiene claros y respetarlos le es primordial. (Con información de Efrén García García)