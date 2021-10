Dan testimonio de milagros recibidos

Como cada 28 de Octubre, miles de files llegaron hasta la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada en la colonia Obrera de esta ciudad para agradecer por los milagros recibidos.

La devoción a este santo, ha ido en aumento en las últimas décadas, principalmente entre la población joven, pues al ser considerado el Santo Patrono de las causas difíciles, cientos de personas se encomiendan a él.

Tal es el caso del José Nicolás, quien luego de un milagro, su devoción a este santo creció, y desde hace más de 30 años es devoto de “San Juditas”. Ahora acude acompañado de sus hijos Tadeo Nicolás, Enrique y Matías quienes ataviados con la vestimenta de este santo llegaron a venerarlo.

Caso similar es el de la pequeña Camila Naomí quien de la mano de su abuela, arribó hasta el recinto religioso para agradecer por su vida.

Local Celebran a San judas desde hace 32 años

“Nosotros rentábamos una casa, no teníamos ni un mes en ella cuando llegaron y la balearon, nosotros no sabíamos que en esa casa anteriormente vivían personas que andaban en malos pasos”

Con la voz entrecortada, la abuelita de Nahomi recuerda ese suceso que cambio su vida y asegura que fue San Judas Tadeo quien intercedió, para que hoy esté dando testimonio de este milagro.

“Estábamos comiendo cuando nos tocaron la puerta, vimos que eran hombres armados y nos escondimos, mi hija estaba embarazada, a dos semanas de que la niña naciera, en ese momento nos encomendamos a San Judas para que no pasara nada, yo comencé a sobar su panza para que la niña no sintiera esa tensión que estábamos viviendo, y gracias a él los hombres no pudieron entrar a la casa y la niña nació con perfecta salud. San Judas fue muy milagroso por que llegaron a golpear la puerta y a balearla pero no pudieron entrar y aquí estamos”

Con testimonios como estos, son miles las personas que llegan hasta este lugar, algunos suelen cargar por las calles una imagen en bulto del santo, así como obsequiar ofrendas a los asistentes al templo.