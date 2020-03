Dan a conocer nuevas fechas para la campaña de esterilización gratuita

La jurisdicción sanitaria V, a través de la secretaría de salud de Guanajuato, dio a conocer nuevas fechas para la campaña de esterilización gratuita, que será llevada a cabo durante el mes de marzo en los siguientes lugares, es importante seguir algunas recomendaciones para que el proceso se concrete de manera correcta.

Entre las recomendaciones que la jurisdicción sanitaria V y SAPA han emitido están las siguientes, asistir lo más temprano posible, pues no se apartan lugares, mascotas en ayuno total, no agua ni alimento desde la noche anterior, llevar una cobija para cada mascota, hembras y machos A partir de los 3 meses de edad, hembras no en celo, no lactando ni en estado de gestación, por seguridad de cada mascota, favor de traer a sus perritos con collar y correa y a sus gatitos en transportadora, mochila, cajita de cartón con orificios, etcétera.

Las fechas en las que se estarán realizando las esterilizaciones serán a partir del miércoles 25 de marzo hasta el jueves 26 de Marzo en un horario de 9 de la mañana.

El 25 de marzo la esterilización se llevará a cabo en la calle principal número 1, a en la tienda de abarrotes, en la comunidad del calabozo, el cupo es limitado Así que solamente sé atenderá a las primeras 40 mascotas.

Mientras que el 26 de Marzo el lugar donde se estará llevando a cabo será en la colonia Infonavit 1 en el salón el molinito también con un cupo limitado.