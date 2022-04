Continúa la aplicación de vacunas contra la Covid-19

Alrededor de un 40% de los biológicos disponibles para esta jornada de vacunación extensiva, se han aplicado en Salamanca, por lo que autoridades del sector hacen un llamado a la población mayor de 18 años asistir para recibir su primera, segunda o tercera dosis de refuerzo según sea el caso.

Durante el primer día de vacunación en la clínica del ISSSTE se aplicaron una tercera parte de las mil 350 dosis que fueron destinadas para esta unidad médica, mientras que en el Hospital Regional de Pemex terminó con cerca de la mitad del biológico con el que contaba.

Los puntos de vacunación son el Hospital de Pemex y la clínica del ISSSTE.

Para este martes, segundo día de vacunación extraordinaria, la jornada transcurrió de manera lenta pero fluida, por lo que el llamado para toda la población que aún falta de aplicarse algún biológico continúa.

En este sentido el médico Tomas Peralta director de la clínica del ISSSTE, reiteró la invitación a todos los mayores de 18 años que no se hayan vacunado y que necesitan la segunda dosis o tercera dosis, no importa si son derechohabientes o no, para que asistan a los puntos establecidos para esta jornada de vacunación.

“Definitivamente tenemos una oportunidad de oro para poder completar los esquemas de vacunación que nos hagan falta, los invitamos a que todos tengan por su vacuna y entre todos podremos tener esta intervención contra el Covid-19”dijo el médico.

Este miércoles, el horario de vacunación permanecerá de 8 de la mañana a 8 de la noche o hasta concluir el biológico en la clínica del ISSSTE; asimismo los interesados deberán llevar consigo los comprobantes anteriores de vacunación, así como el nuevo formato descargado a través del portal mivacuna.gob.mx, así como una identificación oficial.

Aún se cuenta con biológico para aplicar a la población rezagada.