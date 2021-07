Contamina toda la industria citadina

Joel Berlín Izaguirre, presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Guanajuato, dijo que el problema de contaminación ambiental de Salamanca no debe recaer únicamente en Pemex y termoeléctrica, sino en todas las empresas productivas y metalmecánicas que radican en el municipio.

Empresas deben presentar la cédula de operación anual.

El también ambientalista explicó que todas las empresas emiten ciertos tipos de partículas contaminantes a la atmósfera como son metales y otros elementos que, por lo regular, no son tomados en cuenta, pero que dañan al medio ambiente.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Denuncian a empresa recicladora de Apaseo

Por ello señaló que las empresas deben de presentar ante la federación un listado que consiste en un análisis de manejo de residuos riesgosos que emiten al aire, agua y suelo, al cual se le conoce como Cédula de Operación Anual, trabajo que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como autoridades ambientales del estado.

El color de humo expedido de las empresas dependerá del proceso que realicen y sólo así se puede determinar el contaminante.

“Cada empresa es diferente, no se puede decir que nada más Pemex es contaminante, sino que todas las actividades humanas son contaminantes, por eso para mí no existe el contrato de energía limpia son energías alternas no limpias, porque para hacer cualquier energía tenemos que generar algún daño a la naturaleza de diferente manera”, indicó.

Respecto a las sustancias toxicas que traen los diferentes humos que expiden algunos empresa al medio ambiente, dijo que cuando se trata de nubes amarillas que conlleva varios riesgos a la salud, en el caso del humo negro, por lo regular se trata de extractos de carbón negro que provoca daño a los pulmones y puede crear con el tiempo enfisemas, mientras que cuando son humos blancos se puede tratar de mala combustión, lo que significa que contiene monóxido de carbono que son tóxicos al organismo y que generan problemas a la garganta y a los pulmones.