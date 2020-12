Contagios se extenderían hasta Semana Santa

En Guanajuato, la curva de contagios está tan alta que para poder mitigarla y regresar a un escenario de seguridad el estado tardaría en llegar a éste hasta Semana Santa, si la gente continúa saliendo de su casa sin que haya la necesidad de hacerlo.

Así Lo Dijo...

“Sin equivocarme digo que la curva en este momento está tan alta que poderla bajar, poder tener un escenario de seguridad nos puede llevar hasta la Semana Santa”.

Daniel Díaz Mártínez | Secretario de Salud de Guanajuato.

Así lo informó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien llamó a la población guanajuatense a no realizar reuniones familiares multitudinarias durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, para con ello poder bajar los contagios de Covid-19 en el estadounidense.





Hay muchas personas que no tienen la necesidad de salir a la calle, pero lo hacen.





Y es que Guanajuato, en plena Navidad, habrá superado los 80 mil contagios de Covid-19 y que han dejado más de cinco mil 100 personas fallecidas en nueve meses que tiene la pandemia en el estado.

También Puedes Leer:

Local Previo a Nochebuena y Navidad, mueren 77 guanajuatenses por Covid-19

“El llamado es a que extrememos precauciones, debemos cuidarnos los unos a los otros, ojalá que en esta Navidad no se realicen reuniones familiares multitudinarias porque esto prolongaría hasta enero, febrero y yo sin equivocarme digo que la curva en este momento está tan alta que poderla bajar, poder tener un escenario de seguridad nos puede llevar hasta la Semana Santa, si no nos aplicamos hoy, por eso les pido que se cuiden mucho hoy”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

El Dato...

Guanajuato llegará a Navidad con más de 80 mil casos confirmados acumulados en nueve meses de pandemia.

Daniel Díaz Martínez dijo que el número de personas hospitalizadas continúa incrementando y aunque aún hay camas de hospital disponibles, esto no debe significar un relajamiento de las medidas, pues hay un escenario que se está tornando adverso, pues ya son más de nueve mil los trabajadores del sector salud contagiados y casi 80 fallecidos, “entonces de qué sirve tener camas si no habrá médicos que puedan atender, porque los que se contagian deben guardar el reposo como cualquier persona, entonces el llamado es a cuidarnos los unos a los otros”.





Si no se disminuye la movilidad en el estado, los contagios se extenderán hasta Semana Santa.





El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que las personas no deben bajar la guardia ne estos momentos, pues si bien llegó un lote de vacunas al país, para el estado aún no se tiene la certeza de cuándo llegarán éstas, así que la mejor forma de protección es la prevención y por ello llamó a no dejar de usar cubrebocas, lavar constantemente las manos con agua y jabón, en caso de no tener agua y jabón cerca usar gel antibacterial, evitar tocarse la cara, evitar reuniones multitudinarias y de ser posible no salir si no es necesario.