Conoce “La Oficina” más deliciosa de Guanajuato [FOTOS]

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Con su buen sazón y un terreno la familia Torres originarios de la comunidad de La Cueva, de Guanajuato Capital han construido la oficina que siempre soñaron.

LA OFICINA

No es un botanero, no es un bar, no es un restaurante, es un negocio familiar que nació gracias a la idea del abogado de la familia que ideó un lugar en su localidad donde la gente fuera a una oficina a relajarse con una buena bebida, botanas y platillos con un sazón 100 % Torres.

ENTREVISTA

En entrevista para Organización Editorial Mexicana Sandra Torres, platicó cómo su negocio se ha convertido en una referencia en todo Guanajuato.

Sandra Torres

“Este lugar nació de la idea de mi hermano. Comenzó solo y con muy poquita gente, afortunadamente no duró mucho en aclientarse el lugar. Ahora cada 8 días nos llegan clientes nuevos”, mencionó Sandra encargada de la barra y la caja.

Un terreno que tenían abandonado fue el lugar indicado. Édgar dejó las leyes para dedicarse a su sueño con el que pretendía unir a toda su familia y así ha sido durante 12 años.

Su proyecto era algo nuevo para la comunidad de Cuevas en Puentecillas Guanajuato, el nombre surgió de su padre que declaró que ahí sería la oficina de ellos y de todos los que fueran.

Aunque la fiesta y el consumo son en el centro de la ciudad, sabían que su sazón y servicio a la gente los iban a aceptar de muy buena manera.

SU SERVICIO

“Nos sentimos muy satisfechos con la respuesta de nuestra clientela. Todavía queremos dar más atención, mejorar en todo lo que podamos para satisfacer a los comensales”.

Actualmente le dan trabajo a aproximadamente a 50 personas, entre cocineros, meseros, parrilleros y personal de estacionamiento.

Iniciaron con cuatro mesas, ahora montan mesas para 500 personas. Para los Torres el secreto es su atención personalizada, su comida y sus bebidas a un costo bastante accesible.

Para todos los integrantes de esta oficina su objetivo es darle un buen servicio al cliente y mandarlo contento.

BOTANA

Al llegar a la oficina lo primero que se debe hacer es elegir tu bebida favorita en la compra, se ofrece la botana y platillos de la casa.

Las entradas inician con cueritos, duro guacamayero, quesadillas, burritos, sopes, guacamoles con frijoles, totopos, tostadas de camarón y ceviche, además de tacos de bistec, chorizo y tripas, plato fuerte carnitas y chamorro.

SU ESPECIALIDAD

En la comida mencionó que su especialidad es el chamarro que no puede faltar en ninguna mesa. La receta es del papá quien es el encargado de la cocina y otro hermano se encarga de la parrilla y preparar las carnitas.

En bebidas su especialidad es la piña colada y la piñada que cuenta con su propio toque.

Ofrecen servicio de martes a domingo en un horario 2:00 a 12:00 pm, desde el jueves tienen música en vivo con grupo norteño y mariachi.

