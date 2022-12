Conmemoran Día Mundial de la Discapacidad en tótem

Cristian Hernández, originario de San Miguel de Allende fue el encargado de diseñar la decoración de las letras de Salamanca, con las cuales se pretende conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad. Actividad que desarollo en conjunto con usuarios de INSADIS para dar a conocer sus habilidades y capacidades artísticas.

Local Dignifican derechos de personas con discapacidad

Para el artista participar en esta actividad, representó todo un reto, ya que deseaba que fuera un trabajo que saliera de lo convencional y plasmar un mensaje de empatía en el resto de la ciudadanía y crear lazos fraternos sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad de manera cotidiana.

" A mí me invitaron a participar en este proyecto, representó un gran reto, ya que no quería caer en los diseños convencionales, mi trabajo nada más fue realizar la mezcla de colores y el diseño en papel, la tarea de trazarlos y pintarlos fue de los usuarios jóvenes de INSADIS, que son los verdaderos artistas aquí, tengo un hermano con discapacidad auditiva y aún así es maestro de música en la escuela de sordomudos de San Miguel de Allende, desde ese punto de vista, he logrado entender todo lo que ha tenido que pasar y es lo que quiero que se refleje coni trabajo que la gente entienda y genere lazos con las personas con Discapacidad, que ellos, puedan entenderlos" explicó

En esta ocasión, cada una de la letras del tótem de Salamanca, cuenta con una representativa única y alusiva a la conmemoración del día Mundial de la Discapacidad cómo es el braille o el lenguaje de señas, con los que se busca tener un acercamiento a la población y las diferentes necesidades de este sector.

La decoración del tótem de Salamanca, es una actividad impulsada por la Dirección de Cultura de Salamanca y a la cual se han sumando el resto de las dependencias municipales, con la única finalidad de brindar una imagen diferente a la ciudad y lanzar un mensaje a la sociedad sobre un acontecimiento histórico, social y cultural, volviendo a la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, un espacio atractivo y lleno de vida en cualquier fecha del año.

El 3 de diciembre fue proclamado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, gracias a la Asamblea General de Naciones Unidas en 1992, el cual tiene como propósito; promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como el respeto de su dignidad.