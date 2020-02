Conmemoración del día de la bandera nacional mexicana

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- La Escuela Primaria Urbana Fulgencio Vargas No. 2 en coordinación con la Administración Municipal realizó en la explanada Anselmo Ramírez la celebración oficial de la conmemoración del día de la bandera en la que participaron un total de once escoltas de los planteles educativos del municipio.

El evento comenzó con el acto cívico correspondiente, dando lugar a la exposición de banderas a lo largo de la historia de nuestro país por los alumnos de la escuela primaria Fulgencio Vargas No 2; para finalmente realizar la colocación de la ofrenda floral al pie del asta de la bandera en la explanada Anselmo Ramírez.

En su mensaje, el Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco agradeció a la Escuela Primaria Urbana Fulgencio Vargas No 2 por la organización del acto cívico, asimismo agradeció a las escoltas de las escuelas invitadas que participaron y a todos los que estuvieron presentes.

Las escuelas que participaron con sus escoltas fueron: el colegio “Luis Martín”, la escuela primaria urbana “Fulgencio Vargas No.1”, la escuela primaria urbana “Fulgencio Vargas No.2”, la escuela primaria urbana “Gregorio Torres Quintero”, la escuela primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, la escuela primaria urbana “Alfonso N. Urueta Carrillo”, la escuela Telesecundaria No 686, la escuela Secundaria Oficial “Ignacio Zaragoza”, la escuela Secundaria Técnica No 35, el Bachillerato SABES y el CETis No. 160.

Al evento asistieron el Presidente José Alberto Vargas Franco, la Sindico Ana María Nieto Mier, el Regidor C. Ramón García García, la Regidora Leticia Flores Espinoza, el Regidor Salvador Martínez García, la Regidora María Lourdes Ramírez Herrera, la Regidora Lidia Lara Santos, el Regidor Miguel Nieto Navarrete, la Regidora Mtra. María Isabel Cacique Arroyo, el Secretario del Ayuntamiento Manuel Vargas Hernández y titulares de área.