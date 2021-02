Concentradores de oxígeno: ¿Cuál ayuda a tratar a pacientes Covid?

No todos los concentradores de oxígeno funcionan de la misma forma ni todos son para tratar a pacientes con distintos niveles de gravedad por Covid-19.

Tampoco todas las recomendaciones que circulan por redes sociales son del todo certeras para el tratamiento de estos pacientes pues algunas pueden empeorar sus condiciones.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) explica que los concentradores de oxígeno son dispositivos que deben venderse y utilizarse sólo con receta médica pues “administrarse oxígeno a sí mismo sin hablar primero con un médico puede hacer más daño que bien”.

Yuliana Miranda, terapeuta cardiopulmonar, detalla que no todos los modelos cumplen la función para Covid-19 y despeja para los lectores de El Sol de México las dudas más comunes sobre los concentradores:

¿Qué concentrador sí funciona para tratar Covid-19?

Los de grado médico como EverFlo, Invacare y DeVilbiss. Toman el aire de la habitación y filtran el nitrógeno.

La terapeuta detalla que hay de varios litros, pero el más requerido es de 5 litros y llegan a ofrecer 95% de concentración oxígeno.

“Así le pongas 0.5 o 5 litros, a tu paciente le va a dar siempre 95% y con eso mantiene saturación estable”, cuenta.

¿Qué concentrador no funciona para tratar Covid-19?

No es que el aparato por sí solo falle, solo que no cumple las necesidades para tratar Covid-19. El modelo DEDAKJ y aparatos similares forma parte de esta categoría.

Se ha vuelto popular en redes sociales y páginas de venta, pero no es funcional para estos pacientes pues estos concentradores son de uso doméstico y no aportan la concentración recomendada para esta patología pulmonar.

“Mientras más litros le subes, menos porcentaje de oxígeno le aportas al paciente. Ejemplo: le pones 2 litros, pero sólo recibe 90% de oxígeno cuando un equipo médico da 95%”, dice Miranda.

Y aunque ofrecen 9 litros por minuto, una ingeniera biomédica comprobó que no aportan la misma concentración de oxígeno. A través de un monitor de oxígeno corroboró que a 4 litros por minuto (LPM) el concentrador doméstico ofreció 52% de oxígeno mientras el concentrador médico envió 91%.

“Ese (el doméstico) no es recomendable para pacientes Covid”, asegura la terapeuta cardiopulmonar.

Antes de comprar uno, checa la ficha técnica. Si te ofrecen más litros, pero menor pureza, analízalo según la prescripción del médico.

¿Las bombas de aire caseras son la solución?

No, lejos de ayudar, podría empeorar al paciente. Si te han recomendado la adaptación de vasos humidificadores con bombas para tratar a tu paciente, no lo hagas.

Las bombas de aire no se pueden utilizar para suplir los concentradores y tanques pues no ofrecen la concentración necesaria de oxígeno. No hacen la transformación de aire ambiente a oxígeno.

para recargar tu tanque de oxígeno gratuito en CDMX

No, lejos de ayudar, podría empeorar al paciente. Si te han recomendado la adaptación de vasos humidificadores con bombas para tratar a tu paciente, no lo hagas.

Las bombas de aire no se pueden utilizar para suplir los concentradores y tanques pues no ofrecen la concentración necesaria de oxígeno. No hacen la transformación de aire ambiente a oxígeno.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Antonio Rivera toma protesta como presidente de Coparmex Irapuato–Salamanca

La secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López, confirmó que no se recomienda.

“Ese no es oxígeno, digo, sí contiene oxígeno, pero no tiene la concentración de oxígeno que se requiere para atender a un paciente que está padeciendo de Covid. Entonces, si se queda confiado va a complicarse su salud y entonces sí va a tener que ser trasladado a un centro hospitalario, por lo mismo, ese que es oxígeno con un alto contenido de agua, de vapor de agua no es recomendable, ya lo ha señalado el sector salud”, dijo.