Comunidad estudiantil de la UG en León, muestra indignación y exige justicia

No había veladoras, cartulinas ni flores. Pero si indignación por parte de los alumnos de la Universidad de Guanajuato, Campus León, por el asesinato de un estudiante, ocurrido la tarde del miércoles en la comunidad El Copal, en el municipio de Irapuato.

Luego de que en redes sociales, se convocara a una manifestación pacífica en la División de Ciencias de la Vida, ubicada en el municipio fresero y en donde Ángel de 19 años cursaba el cuarto semestre de Agronomía, el movimiento no fue replicado en León.

Local Exigen justicia para Ángel, estudiante de la UG asesinado por la GN [Fotos-Video]

“Supimos que sería en Irapuato, incluso iría el rector a acompañar a la comunidad, pero aquí no nos han dicho nada. Ayer por la noche, informaron que íbamos a hacer algo, pero realmente no se concretó nada, supongo que porque todo ocurrió en aquella ciudad, aquí en León decidieron no organizar nada”, expresó Raúl, alumno del Campus San Carlos.

“Nos enteramos y si estamos indignados, realmente, le puede pasar a cualquiera y no es posible que la Guardia Nacional, o cualquier elemento de una corporación de seguridad decida disparar un arma, sin confirmar primero, quien es la persona a la que está atacando y ojala que las autoridades hagan justicia y no quede como un homicidio más sin resolver”. Expresó Luis, otro estudiante.

Una profesora de nombre Martha, expresó en redes sociales: “Siento muchísimo la pérdida del compañero. Se están viviendo tiempos difíciles en todos los sentidos, pero no es justo que los jóvenes no puedan divertirse o que decidan pasar un buen rato después de clases y que posteriormente sean blanco de un ataque, todo porque su presencia o actitud les parezca sospechosa a los oficiales, en este caso de la Guardia Nacional, definitivamente, no hay justificación para esta agresión”.