Cierra restaurante por falta de ventas

Las secuelas de la pandemia del coronavirus generaron que un conocido restaurante ubicado en el corazón de la ciudad, luego de más de 50 años de tradición culinaria, anuncie su cierre de manera indefinida ante la falta de comensales.

Luego de que el 25 de marzo, el Restaurante Plaza cerrara sus puertas al público como medida precautoria ante la pandemia del coronavirus y así evitar contagios, hoy sus propietarios decidieron hacerlo nuevamente ante la falta de ventas.

“Abrimos hace dos semanas con la esperanza de que la situación se recuperara, sin embargo ahora hemos decidido cerrar, no sabemos hasta cuando, durante estos días no hubo ventas y los gastos continúan y no podíamos seguir operando sin registrar ingresos”.

Ante esta situación esperan que el cierre no sea de manera definitiva y en unos meses puedan reanudar actividades.

Así como este restaurante, son más los negocios que luego de la pandemia por coronavirus no han podido reanudar actividades ante la falta de capital para seguir operando.