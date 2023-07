Celebran la cabalgata al Cerro de la Bufa

GUANAJUATO, Gto.- Una vez más se llevó a cabo la tradicional cabalgata a la cima del Cerro de la Bufa, encabezada por el alcalde Alejandro Navarro y para este lunes miles de personas disfrutarán de un día de campo por ser festivo, para conmemorar el 407 aniversario del patronazgo de San Ignacio de Loyola.

La Cabalgata partió después de las once de la mañana de la ex Estación del Ferrocarril hasta la Cueva en el cerro de la Bufa. Fueron alrededor de 300 los jinetes que asistieron procedentes no solo de este municipio, sino de otros de la entidad.





El alcalde de la ciudad, Alejandro Navarro Saldaña encabezó la cabalgata 2023.





A su paso por el mercado Hidalgo, una mujer artesana, al parecer del municipio de Silao le regaló al alcalde un gabán con la leyenda México.

Enseguida, a la una de la tarde, se llevó a cabo la misa en la que participaron los caballerangos participantes en esta septuagésima edición.

Hay que recordar que el ascenso a la Cueva de los caballerangos se hace un día antes del 31 de julio cuando acuden miles de personas a los cerros del Hormiguero, La Bufa y Los Picachos.





En la cueva de San Ignacio de Loyola se celebró la misa en honor al Patrono de la ciudad.





Por cuestiones de seguridad, el lunes 31 de julio, Día de San Ignacio, se prohibirá el ascenso a caballo a la cima de La Bufa, reiteró el Alcalde capitalino, quien recordó que en 2012 se registró un grave accidente provocado por un caballo durante esta centenaria festividad cuevanense.

La cabalgata recorrió el centro de la ciudad, ante la mirada de propios y extraños, quienes observaron la gran cantidad de jinetes, hombres, mujeres y niños quienes, con sus tradicionales sombreros y botas vaqueras iban arriba de sus ejemplares.









Por su parte, la Dirección General de Servicios Públicos informó que se desplegó un operativo integral de limpieza, recolección de residuos e iluminación durante los festejos del Día de la Cueva, con un total de 90 personas de Limpia y Recolección, Mantenimiento, Parques y Jardines, y Alumbrado Público.

El operativo incluye la instalación de contenedores en el cerro del Hormiguero, el cerro de la Bufa, el terraplén Diego Rivera y zonas aledañas, además de la entrega de bolsas entre las y los visitantes para promover la responsabilidad ciudadana durante la máxima celebración de la ciudad, informó Omar Rosas, titular de la dependencia.









“Vamos a entregar bolsas y vamos a colocar contenedores y unidades especiales para promover la defensa del medioambiente y la preservación de espacios limpios”, dijo el funcionario. Se contemplan cinco estaciones para facilitar la recolección durante este lunes 31, Día de la Cueva.

El operativo se extenderá hasta el martes primero de agosto, para garantizar áreas de convivencia limpia en los cerros aledaños a La Bufa, El Hormiguero y los Picachos.