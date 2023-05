Celaya privilegiará la voz de los empresarios ante posible cierre de bares a las dos de la mañana

León, Gto.- Ante la iniciativa para que los bares de Guanajuato cierren a las 2:00 horas para inhibir la violencia en la entidad, durante una visita a León, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, dijo que el sector empresarial de ese municipio ve complicado el acuerdo y que desde su gobierno se va a privilegiar la voz de los empresarios ya que apenas se están recuperando económicamente de la pandemia.

Además, ante el cuestionamiento de cuándo podría ser la fecha en que se fije una postura referente al tema, ya que las autoridades estatales aseguraron que deberán estar coordinados antes del 31 de mayo, pidió que no se “violente” el tema y que no tienen un día establecido.

“Ellos ven complicado porque al final de cuentas afecta precisamente el lado económico, no hemos llegado, no sabemos ni fecha definida, yo creo que no podemos violentar las cosas, hay que seguir dialogando, es la mejor herramienta. Como en todo, hay quien está con la disposición, hay quien de alguna manera apenas se está empezando a recuperar después de la pandemia, de la recesión económica y tenemos que ser conscientes de eso”, dijo.

Javier Mendoza defendió que se va a privilegiar la opinión de los empresarios aunque en ningún momento dijo que no se sumarían, sólo que se mantendrán en diálogo.

Referente a los múltiples ataques que han recibido elementos de la Policía de dicho municipio, dijo que la información la tiene el secretario de Seguridad Pública de Celaya ya que es un tema de seguridad.

“Queremos privilegiar mucho la opinión que nos den los empresarios, no tenemos fecha, no queremos violentarlo, hay que dar el tiempo necesario (en cuanto el tema de los policías) eso lo está manejando directamente el secretario, él la mantiene porque por ser un tema de seguridad yo prefiero dejar el tema que lo maneje él, estamos trabajando, lo está viendo directamente el secretario”, agregó.

En lo que va de este año, se han registrado al menos cinco agresiones con policías de Celaya, por parte de Javier Mendoza aseguró que continuarán trabajando para brindarles protección.