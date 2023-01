Carreteras federales no tendrán inversión en 2023

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, dijo que el gobierno federal no asignó recursos este año para las carreteras federales en Guanajuato, lo cual es preocupante debido a que muchas de ellas están en mal estado, y dijo que esto ya ha sido una de las principales causas que facilitan a la delincuencia el robo y asalto a camiones de carga y a automovilistas.

Mal estado ha propiciado aumento de robos en carretera.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, destacó que son pocas las carreteras federales en la entidad a las que se da mantenimiento de forma constante como la carretera Irapuato-Abasolo, sin embargo, dijo que esto se debe a que es una carretera que fue concesionada desde su construcción, lo cual permite que sea rehabilitada de forma permanente.

Refirió que el mal estado de las carreteras federales es común en la actualidad, debido a la falta de mantenimiento en los últimos años, y dijo que una de las zonas con ese problema es la carretera Irapuato-Salamanca donde también se han registrado robos a camiones de carga.

Federación no destina recursos para carreteras.

Local Peligran transportistas en carreteras federales

"No hay recurso para carretera federal en Guanajuato para este año, hay carreteras como la Irapuato-Abasolo que sí tienen mantenimiento, pero porque es concesionada, se concesionó cuando se construyó, pero todas aquéllas que tiene el gobierno federal y que no son concesionadas no va a haber ni mantenimiento ni construcción, lo podemos ver en el entronque de Irapuato a Salamanca, hay un problema ahí con los robos".

Dijo que por ejemplo en la carretera Salamanca-Celaya están detenidas las obras, lo cual es perjudicial para los automovilistas que cotidianamente circulan por la zona, ya que es una carretera en mal estado.

Refirió que el mal estado de las carreteras federales obliga a los automovilistas a disminuir la velocidad de sus vehículos, y dijo que estos momentos son aprovechados por los delincuentes quienes los despojan de sus pertenencias.

"En Salamanca y Celaya, por la de cuota, también tienes graves problemas, en la libre Salamanca-Celaya podemos ver cómo están paradas las obras ahí".